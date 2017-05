Märtha Louise og Ari Behn fortsatt på stortingsvalgliste

ANNONSE

Samfunnspartiet pleier å føre opp kjendiser uten å spørre, men allerede i mars ble det kjent at Ari Behn og Märtha Louise var ført opp. Onsdag ble listene til 19 partier godkjent av valgstyret i Oslo, og det tidligere prinsesseparet er fortsatt med.

Det samme er kulturpersonligheter som Vendela Kirsebom, Ole Paus, Harald Eia, Aylar Lie og Anne-Katrine Hærland.

Mens prinsessen står på tredjeplass på listen, er hennes tidligere ektemann oppført på sisteplass. Thomas Seltzer var ifølge NRK oppført på listen i mars, men han figurerer ikke på den godkjente listen. Stortingsvalget avholdes 11. september.

Fleinsopp

Bak Samfunnspartiet står Øystein Meier Johannessen fra Hemnes kommune i Nordland. Johannessen står oppført som nummer to på Oslo-lista, og han har tidligere sagt at han startet partiet sammen med høyesterettsadvokat Tor-Erling Staff. Han har gjort seg bemerket flere ganger i lokale og riksdekkende medier gjennom både politiske saker og ulike aksjonsformer.

I 2006 ble han dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha forårsaket bombefrykt da han plasserte en varebil med en svart boks i forsetet utenfor NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo. På bilen hadde han hengt et banner med den arabiske påskriften «Hellig krig vil fortsette så lenge Israel okkuperer Palestina. Av jord er du kommet, til jord skal du bli».

I 2007 advarte Johannessen Hemnes kommune mot å investere penger i risikofylte verdipapirer i det som etter hvert ble kjent som Terra-skandalen. I 2013 bekreftet han overfor Rana Blad at det var han som hadde blitt siktet for plukking av fleinsopp på Bjerka i Hemnes. Motivet var å vise at kategorisering av soppen som et narkotikum er tullete.

Avhengig av aksjoner

I et innlegg på Facebook 18. mai retter Johannessen blant annet hard kritikk mot pengestøtten til politiske partier, som han betegner som en sofistikert form for korrupsjon.

Han kaller partiet sitt et «narkoliberalistisk alternativ» og skriver at siden partiet ikke mottar pengestøtte fra «rike onkler» som forlanger gjenytelser, så er de avhengige av å utføre diverse aksjoner for å få markedsført sitt program.