Martin (25) forteller om oppveksten sin: - Kino gikk vi nesten aldri på. Jeg reiste aldri utenlands

«Jeg vokste opp med en alenemor som levde på sosialhjelp. Jeg hadde det jeg trengte: mat på bordet, klær på kroppen og tak over hodet. Men spillkonsoller, mobiltelefoner, store reiser og slikt hadde jeg ikke. jeg måtte arve ting fra storesøsken og slektninger, for eksempel mobiltelefoner og min gamle Nintendo. Kino gikk vi nesten aldri på. Jeg reiset aldri utenlands med min mor. Jeg hadde aldri de nyeste tingene.»

Slik forteller Martin Möller (25) om sin barndom i Expressen. Kronikken deles i rekordfart i Sverige, og hans ærlige skildring av hvordan det er å vokse opp med lite penger har tydeligvis rørt mange.

- Først skrev jeg innlegget og la ut på en gruppe jeg er med i på Facebook, og det fikk mye oppmerksomhet. Jeg trodde aldri det skulle bli så stort, men så ble jeg kontaktet av Expressen som lurte på om de kunne få publisere innlegget i deres debattseksjon, sier Martin til Nettavisen.

- Penger er ikke alt



I innlegget forteller Martin at han hadde en veldig fin barndom, til tross for at moren ikke hadde så mye penger.

«I stedet for kino så kunne moren min kjøpe litt lørdagsgodt og tilbringe kvalitetstid med meg og se tegnefilm. I stedet for dyre reiser var hun og jeg ofte ute og lekte da jeg var liten, og i stedet for neste generasjons spillkonsoll spilte vi brettspill og var sammen. Penger er ikke alt.»

Martin takker moren for å ha lært ham å respektere penger og utvikle god økonomisk sans.

«Jeg lærte av min mor at man må jobbe for det man vil ha, at det ikke er realistisk at man ved barnealder skal få alt man ønsker seg. Jeg lærte meg hva som er luksus og hva man skal være takknemlig for, og å ikke ta noe for gitt. Jeg lærte meg å sette pris på tiden jeg får med de jeg elsker, ikke tingene jeg får.»

- Foreldre vil gi barna sine alt



I dag jobber Martin som vekter, samtidig som han er musiker ved siden av. Han tror mange foreldre er så opptatt av å gi barna sine alt de ønsker seg, at de kanskje glemmer hva som egentlig betyr noe: Kjærlighet og nærhet. Og kanskje er det like viktig å lære barna at de ikke kan få alt, som å faktisk oppfylle alle deres ønsker, mener Martin.

- Synes du dagens barn er bortskjemte?

- Jeg kan ikke generalisere på den måten. Men det finnes absolutt bortskjemte barn, det har det alltid gjort, men jeg tror at i takt med utviklingen av smarttelefoner, nettbrett og spillkonsoller, så har også viljen for å ha det siste blitt større enn den var for kanskje 20-30 år siden. Det har nok ført til at foreldre i dag vil gi barna sine alt, og i prosessen skjemmer man bort en del barn.

