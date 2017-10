Massedød: - Dette har vi aldri sett før

Mer enn hundre flodhester er funnet døde i en namibisk nasjonalpark.

Myndighetene mistenker flodhestene kan ha mistet livet i en miltbrannepidemi. Den siste uken har 109 flodhester dødd i den namibiske nasjonalparken Bwabwata nordøst i landet. Bilder fra området viser mange flodhester som ligger strødd på bakken og i Kavango-elven, og noen av dem ligger på ryggen med beina i været.

- Aldri sett før

Myndighetene sier de aldri har opplevd noe lignende i nasjonalparken.

Colgar Sikopo, som er tilknyttet Namibias Miljø- og turistdepartement, sier tidligere miltbrannutbrudd i området har kun tatt livet av noen få flodhester og elefanter.

- Dette er en situasjon vi aldri har sett før, sier han til avisen New Era.

Namibias miljøminister, Pohamba Shifeta, sier til nyhetsbyrået AFP at veterinærer jobber på spreng med å konkludere den eksakte dødsårsaken.

Namibias flodhestbestand var anslått til å være om lag 1300 før massedøden inntraff.

- Vi oppdaget først ti døde flodhester forrige søndag, men antallet har økt utover uken, sier visedirektør for nasjonalparken, Apollinaris Kannyinga, til The Namibian.

- De døde dyrene ligger spredd rundt i elven, og krokodiller og gribber spiser av dem, sier han.

Kannyinga sier at det ikke er uvanlig med miltbrannutbrudd i området, og at utbruddene vanligvis forekommer når det er lavvann i Kavango-elven.

BREAKING NEWS: Over 50 hippos found dead in Bwabwata

https://t.co/2xWRE0twW5 pic.twitter.com/xwp95YVf02 — New Era Newspaper (@NewEraNewspaper) October 6, 2017

Andre miltbrannutbrudd

Miltbrann er en dødelig, bakteriell sykdom som jevnlig får skylden for å ta livet av viltdyr, kyr og i enkelte tilfeller mennesker. Et utbrudd i Uganda i 2004 tok livet av 180 flodhester, melder BBC. Og i fjor døde mer enn 2300 reinsdyr i Sibir etter å ha blitt smittet i et miltbrannutbrudd under en hetebølge. Et barn døde også som følge av miltbrannutbruddet i Sibir.

Fakta: Fakta om miltbrann

* Miltbrannbakterien kan gi svært alvorlig sykdom hos dyr og mennesker. * Miltbrann rammer først og fremst større planteetere som sauer, kveg, hester, geiter og svin. Forekommer også hos ville dyr. * Det siste tilfellet på dyr i Norge ble registret i 1993. Det siste større utbruddet i Norge var i 1937 da om lag 100 dyr døde i Buskerud. * Selv om det er sjelden, kan bakterien overføres til mennesker. Hudinfeksjoner utgjør mer enn 95 prosent av alle tilfeller. Langt sjeldnere, men også langt alvorligere, er miltbrann i lungene, i svelg og fordøyelseskanalen. * Smitte til mennesker skjer direkte eller indirekte fra dyr – ved innpoding i sår på hud eller slimhinne, eller ved at den pustes inn. Inntak av kjøtt fra dyr som har hatt miltbrann, kan gi miltbrann i mage og tarm. De fleste tilfeller kan behandles med antibiotika. * Fra smitte til en eventuell infeksjon bryter ut, går det vanligvis 2 til 5 dager ved hud- og lunge- miltbrann. * Bakterien kan overleve i jord i mange tiår for så å utløse sykdom ved kontakt med dyr eller mennesker. * Miltbrann er det norske navnet for anthrax. (Kilde: Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsk Helseinformatikk) (©NTB)

