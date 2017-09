Masseflukt fra Irma i det sørlige Florida

Hundetusener av mennesker var lørdag på desperat flukt fra orkanen Irma i Florida og Georgia, samtidig som det var Cubas tur til å bli rammet av monsterorkanen.

Stadig mer inntrengende appeller om å komme seg unna, gjorde inntrykk på både fastboende og turister i det sørlige Florida.

– Irma er fortsatt en ekstremt farlig orkan. Det er ikke for sent å komme seg bort fra Florida Keys!!!. Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitret USAs meteorologiske tjeneste.

5,6 millioner mennesker som bor i kystnære områder eller i dårlig bygde nabolag lenger borte fra kysten, har fått ordre om å evakuere, og alle Floridas over 20 millioner innbyggere er bedt om å forberede seg på å reise bort. Flere hundre tusen må også evakuere i Georgia.

Langs alle veiene nordover, helt til Atlanta og Memphis i Tennessee, står bilene støtfanger til støtfanger, med madrasser, bensinkanner og kajakker på taket.

KØER: Langs alle veiene nordover, helt til Atlanta og Memphis i Tennessee, står bilene støtfanger til støtfanger, med madrasser, bensinkanner og kajakker på taket. Foto: Scanpix

Ødeleggelser på Cuba

Mens amerikanerne flyktet nordover eller spikret plater på vinduene til husene sine, var det natt til lørdag Cubas tur til å kjenne på Irmas vrede.

Orkanen styrket seg til kategori 5 da den skrapte langs nordkysten av Camagüey-provinsen, der en rekke lavtliggende øyer som Cayo Coco ble evakuert i forkant.

Cuba har et effektivt beredskapssystem for å beskytte befolkningen mot orkaner, og rundt en million mennesker ble i forkant av orkanen evakuert fra de utsatte områdene, blant dem 10.000 turister som ble busset til hoteller lenger inn på øya.

Bildene på cubansk TV minner om ødeleggelsene på de mindre karibiske øyene de siste dagene: Høye bølger, faretruende svarte skyer, massivt regn, bøyde palmetrær og veltede høyspentmaster, skriver Reuters. Myndighetene venter oversvømmelser på opptil tre meter.

Turks og Caicos isolert

Siden Irma la seg på en kurs nærmere Cuba, slapp Bahamas lettere unna. Men det er fortsatt uklart hvordan det er gått på de små og lavtliggende britiske Turks- og Caicosøyene, der all kommunikasjon ble borte da Irma traff.

Havanna slipper også unna det verste når Irma lørdag går nordvestover med kurs direkte mot Florida Keys og Miami. Orkanen svekket seg til kategori 4 mens den var over Cuba, men kan ventes å bli sterkere igjen over det varme havvannet på vei mot Florida.

I Florida venter myndighetene oversvømmelser i Miami Beach og andre kystnære områder på opp til fire meter når Irma treffer søndag morgen og skyver havvannet foran seg. Allerede fredag var normalt turisttette Miami Beach nærmest folketomt.

Ny orkan på vei

Samtidig var det lørdag nye evakueringer i gang på allerede raserte øyer nordøst i Antillene i forkant av den neste orkanen, Jose, som har vokst til en svært kraftig kategori 4-orkan.

Samtlige 1.800 innbyggere på Barbuda, der alle hus ble knust eller sterkt skadd av Irma. blir nå evakuert med båt til Antigua, mens nederlandske myndigheter har sluppet flygeblader over Sint Maarten for å be folk søke tilflukt i murbygninger som fortsatt måtte være mer eller mindre intakte.

Minst 20 mennesker har mistet livet siden Irma først fikk landkjenning på Barbuda onsdag, ni av dem i den franske delen av Saint Martin, og fire i hver av de amerikanske og britiske Jomfruøyene.

Lagt i grus

Store deler av Barbuda, Saint-Martin/Sint Maarten, St. Barts, Anguilla og Jomfruøyene er lagt i grus. Tak er blåst bort, hus er ubeboelige, biler ligger på taket i kirkegårder og hager eller flyter i brunt sølevann i bygatene og palmetrærne er brukket.

I Sint Maarten har redde turister barrikadert seg på hoteller mot væpnede gjenger som tråler gater og butikker etter mat og verdisaker. Den berømte flyplassen, der flyene kommer inn lavt over badestranda, er ødelagt og stengt.

Nederland, Frankrike, Storbritannia og USA har sendt krigsskip med forsyninger og soldater for å gjenopprette orden og hindre plyndring.

Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti unnslapp det verste, selv om halvparten av Puerto Ricos innbyggere er uten strøm.

