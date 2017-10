Gyldig oblat er ikke godt nok.

Oslo kommune startet tirsdag bøtelegging av beboere med gyldig oblat i biltruten, betalt ut året, skriver Finansavisen.

Det skyldes at kommunen har økt satsen fra 300 kroner til 3000 kroner - med virkning fra 2. oktober.

Irriterte bilister

Kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Durkis sier til Finansavisen at alle beboerne hadde fått beskjed om å fornye oblatet sitt:

- I prøveområdet for beboerparkering i bydel Frogner på Majorstuen sendte vi ut informasjonsskriv om den nye ordningen 14. september hvor vi skrev at ny ordning trer i kraft 2. oktober. For å få en myk overgang til denne, har våre bybetjenter i 14 dager lagt varsellapperunder vindusviskeren i stedet for gebyr.

Det viser det seg at 40 irriterte bilister hadde ignorert, så de ble bøtelagt, forteller Durkis.

Slik er reglene

«Beboerparkering for bil koster 3000 kroner for ett år. Beboerparkering for MC og moped koster 1500 kroner for ett år. Avtalen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler, og du står fritt til å si opp avtalen når du vil. Du får refundert gjenværende beløp over 200 kroner,» opplyser kommunen.

Unntak: Har du HC-kort, elbil eller hydrogenbil trenger du ikke beboerparkeringstillatelse.

Feilparkering svir: Den gule lappen i ruten varsler at 900 kroner innen tre uker må tappes av kontoen din.

Bilfritt Oslo



Sommeren 2017 startet byrådet i Oslo et prosjekt der målet er at Oslo skal bli bilfritt innenfor Ring 1 innen 2019. Hittil er 300 parkeringsplasser fjernet, og flere skal det bli.

Innen 2018 skal rundt 700 parkerinsgplasser på gateplan være borte.

Her ser du hvilke områder i Oslo som kan vente seg beboerparkering.

Oslo kommune har laget et interaktivt kart av hvor det er beboerparkering i Oslo. Kartet finner du her:

