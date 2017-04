Mattilsynet: - Betydelig bedring i pelsdyrnæringen

ANNONSE

For et halvt år siden fant Mattilsynet regelbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene de hadde.

Den gangen mente Mattilsynet at det var vanskelig å sikre god dyrevelferd i pelsdyrnæringen, men nå har tonen endret seg.

– Det ser ut som om de dyreholdene som ikke holdt akseptabel standard er borte. Vi har fått en klar nedgang i antall pelsdyrhold på et par år, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet til Nationen.

Mattilsynet fant ingenting å bemerke i 73 prosent av tilsynene på mink og i 65 prosent av tilsynene på rev i 2016.

Styreleder i Pelsdyralslaget, Bertran Trane Skadsem, mener næringen har jobbet målrettet med å styrke dyrevelferden.

– Vi ble veldig overrasket over uttalelsen i høst, for vi mener oppdretterne har jobbet seriøst med dyrevelferd i ganske lang tid. Jeg er veldig glad for at Mattilsynet nå også ser at det ser bra ut, sier han.

