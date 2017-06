May går usikker framtid i møte etter britisk valgthriller

ANNONSE

Like før klokken sju fredag morgen viste den britiske kringkastingens beregninger at de konservative vil mangle åtte representanter. Like etterpå ble det klart at partiet ikke oppnår flertall.

Til tross for tilbakegangen, er de konservative fortsatt størst. Heller ikke noe annet parti vil klare å oppnå flertall, og dermed er det duket for såkalt «hung parliament» – og en britisk mindretallsregjering i en eller annen form.

- Gå av



Corbyn oppfordrer statsministeren til å gjøre det rette for landet og trekke seg, slik at en ny regjering kan dannes. Han uttalte seg etter at det ble klart at han beholder sin plass i Parlamentet etter å ha fått nok stemmer i valgkretsen sin i London, Islington North.

Allerede før valgresultatet var klart, slo Corbyn fast at de konservative har tapt plasser, stemmer og støtte. Da lå Mays parti an til å få 318 seter i Parlamentet, der det trengs 326 for å ha flertall. Men selv uten flertall vil de konservative fortsatt være det største partiet og kan fortsette i regjering, med støtte fra andre partier.

Les: BBC: De konservative får 322 seter i Parlamentet

May gjenvalgt

May uttalte kort etter på direktesendt TV at det påhviler de konservative å sørge for stabiliteten i landet. Hun var da i sin egen valgkrets Maidenhead der hun også ble gjenvalgt.

De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da May selvsikkert utlyste nyvalg – stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt. Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit. Nå kan det i stedet gå mot et sviende valgnederlag.

May selv har tidligere antydet at hun ikke kan fortsette som statsminister hvis flertallet i Parlamentet ryker. Nå kan hun fort bli hjemsøkt av advarselen.

Les: May kan måtte støtte seg på nordirske unionister

Labour neste?

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg mener det ikke kan utelukkes at Labours radikale leder Jeremy Corbyn ender opp som statsminister.

– Ut fra valgdagsmålingene er det mulig å se for seg en mindretallsregjering fra Labour med parlamentarisk støtte fra en regnbuekoalisjon, sier Bratberg til NTB.

Han sier at for Corbyn ser det ut som om resultatet blir langt bedre enn forventet. Ifølge valgdagsmålingen får Labour 267 seter i Underhuset, opp 35 fra 2015.

- Hvis valgdagsmålingen stemmer, er dette et jordskjelv, sier Bratberg, som mener et slikt utfall også kan føre til en maktkamp i Det konservative partiet.

«Overmot»

Labour-politiker Emily Thornberry beskylder May for «overmot».

– Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem. Det sa vi nei til, og vi mente det. Og vi la fram et populært valgprogram, med en partileder som har stått imot de mest utrolige personangrep. Han har vist at hvis det er noen som er «sterke og stabile», så er det ham, sier Thornberry til Sky News.

Utelukker koalisjon

Skotske SNP får 34 mandater i valgdagsmålingen, tilbake 22 mandater, mens Liberaldemokratene går fram med seks mandater til 14 representanter i målingen. I tillegg går 22 mandater til andre representanter.

Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet UKIP på ytre høyre ligger ifølge målingen ikke an til å få noen mandater. Partiets tidligere leder Nigel Farage benyttet valgdagsmålingene til å promotere UKIP dersom de konservative mister majoriteten og mente partiet vil spille en langt mer betydelig rolle som følge av valgresultatet.

Liberaldemokratene kan komme på vippen, men partiet utelukker at det er aktuelt å gå inn i noen regjeringskoalisjon. «Vi får mange telefoner, så bare så det er klart: Ingen koalisjon. Ingen avtaler», skriver Liberaldemokratenes pressekontor på Twitter.

Liberaldemokratenes tidligere leder Nick Clegg mistet plassen sin i Parlamentet til Labour.

