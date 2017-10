May vil beklage etter svakt valgresultat

Storbritannias statsminister Theresa May, som er under press etter det svake valgresultatet i juni, planlegger en beklagelse under landsmøtet i Manchester.

Det konservative partiet i Storbritannia samlet seg søndag til landsmøte i Manchester, bare dager etter at Labour avsluttet sitt i Brighton.

May skrev ut nyvalg i håp om at det ville styrke hennes kontroll over Storbritannias utmeldelse av EU, og skaffe partiet enda større flertall i Parlamentet.

Men May og hennes parti gjorde et svakt valg og mistet overraskende flertallet. De konservative måtte dermed danne en mindretallsregjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

– Jeg har vært helt klar på at jeg skrev ut valget, jeg ledet valget, jeg tar ansvaret og jeg er lei for at noen svært gode parlamentsrepresentanter ikke ble valgt inn, sier May til BBC.

– Jeg har snakket med våre representanter i parlamentet og skal senere i dag tale til partimedlemmene, fortsatte statsministeren.

Hun innrømmet at de konservative må ta lærdom av valget, der Labours venstreorienterte leder Jeremy Corbyn gjorde det bedre enn ventet, særlig blant unge velgere.

