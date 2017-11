McCann-foreldrene: - Dypt støtende og grusomt

Foreldrene til Madeleine McCann føler seg krenket på grunn av Halloween-kostyme.

En britisk mann (25) får nå sterk kritikk etter at han la ut et bilde av seg selv på Twitter, utkledd som den forsvunne jenta Madeleine McCann i forbindelse med halloween-feiringen.

25-åringen hadde på seg en lys parykk og en Everton-skjorte tilsvarende den Madeleine har på seg i ett av de kjente bildene fra media.

I tillegg skrev 25-åringen følgende i Twitter-meldingen: «Og før dere sier at dette er sykt etc, jeg vet at det er det - men det var ikke jeg som forlot en jente alene i et portugisisk hotell.»

25-åringen slettet posten etter å ha fått massiv kritikk fra andre Twitter-brukere.

- Dypt støtende og grusomt

Foreldrene Kate og Gerry McCann reagerer kraftig på mannens kostymevalg.

- Kate og Gerry synes han er en idiot, og at en mann på hans alder burde vite bedre. Det han gjorde var dypt støtende og grusomt, sier talsmann for McCann-familien i en uttalelse til britiske medier.

25-åringen har i ettertid beklaget.

«Jeg dro det for langt. Det skulle jeg ikke ha gjort. Jeg skammer meg,» skriver han i en melding på Twitter.

Les også: Hvem er det egentlig som krenker hvem?

Utkledd som ubåt-Madsen

Flere personer har den siste tiden fått kritikk for kostymevalg. En svensk lokalpolitiker i Gøteborg fikk massiv kritikk etter å ha kledd seg ut som den drapssiktede dansken Peter Madsen, som er siktet for drap og partering av den svenske journalisten Kim Wall.

Lokalpolitikeren fra Moderaterna, som kledde seg ut som Madsen på en Halloween-fest, har beklaget valget av kostyme.

- I går var jeg på en privat halloweenfest, hvor temaet var å kle seg ut som den mest skrekkinngytende personen man kunne forestille seg. Jeg har innsett at mitt kostyme såret mennesker, som selvsagt ikke var meningen. Jeg innser at jeg utviste dårlig dømmekraft, og at det var upassende, sier politikeren til svenske Expressen.

Indianer-kritikk

I forrige måned fikk finansminister og Frp-leder Siv Jensen kritikk da hun stilte opp på et karneval utkledd som indianer. Kritiske røster mente finansministeren dermed krenket alle minoritetsgrupper.

Mest sett siste uken