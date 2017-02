MDG: – Absurde planer om firefeltsveier

ANNONSE

I et nytt forslag til veistandarder, skriver Vegdirektoratet at det ikke trengs firefeltsvei før trafikken passerer 15.000 biler i døgnet.I forslaget støtter Vegdirektoratet seg på en NTNU-rapport, men ønsker ikke å endre dagens 12.000-grense til 15.000, i tråd med rapportens råd, skriver NRK.

MDG advarer mot å bygge for mye unødvendig, og bruker E39 mellom Stavanger og Bergen som eksempel. Denne veien skal etter planen få fire felt og 110 km/t-grense hele veien, selv om døgntrafikken på Hordfast-delen av strekningen, mellom Stord og Os, anslås til 13.000.

– Vi mener at de prosjektene som planlegges her i stor grad må basere seg på ett felt i hver retning, og at man må legge bort disse absurde planene om firefeltsveier, sier Arild Hermstad, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.

Les også: Byrådet i Oslo vurderer ny bilavgift allerede i år

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) sier det tenkes trafikksikkerhet og at det bygges for framtiden, i stedet for å gjøre som det er gjort flere ganger tidligere, å bygge samme veien flere ganger.

– Jeg tror ingen som bor i dette landet på noen måte vil vurdere det norske veinettet som overdimensjonert. Historisk har vi bygget veier etter hva trafikktallene var for ti år siden, og ikke møtt dagens trafikktall, sier Nilsen.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund mener dagens regler gir et veisystem med en overdreven god kapasitet.

– Det vil koste samfunnet mye penger, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken, sierSchlaupitz.

(©NTB)