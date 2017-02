ANNONSE

– Luftfarten har helt til nå fått oppføre seg som om klimaproblemet ikke angår dem, sier stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson, til NRK.

Hansson mener det skjer mye innenfor teknologi når det gjelder fly, og at destore avstandene i Finnmark og det godt utbygde kortbanenettet, gjør at fylket er et bra sted å teste ut en klimavennlig luftfart.

– Jeg har selv sittet i et elektrisk fly som Airbus står bak. I MDG synes vi det hadde vært spennende å peke ut Finnmark som et fylke der staten kan bidra til å få testet ut mer effektiv teknologi, mer miljøvennlig drivstoff og bedre prosedyrer for å få ned klimagassutslippene fra luftfarten, sier Hansson.

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe Silje Brandvoll er ikke enig i at luftfarten oppfører seg likegyldig til klima, og hun viser til atWiderøe har inngått kontrakt om å kjøpe fly med ny teknologi og som er mer miljøvennlige. Flyselskapet har også byttet motorene på alle flyene for å klargjøre dem til å bruke biodrivstoff.

– Problemet i dag er at det ikke er mulig å fylle biodrivstoff på lufthavner utenfor Oslo. Så hvis vi kan få litt drahjelp så det blir mulig å fylle biodrivstoff i Finnmark, så er vi med på det, sier Brandvoll.

(©NTB)