MDG: Foreslår åker i Oslo sentrum

700 parkeringsplasser skal fjernes fra Oslo innen 1. juni som ledd i byrådets prestisjeprosjekt «Bilfritt byliv».

Byrådet jobber nå med en handlingsplan som skal være klar før 1. april, for hva som skal erstatte parkeringsplassene, skriver Finansavisen lørdag.

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv.





- Dyrke ting selv

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) røper noe av innholdet:

- Av spesifikk tiltak kommer vil til å legge ut flytebrygger utenfor Aker Brygge for at folk skal kunne bade. Vi begynner gradvis med å utvide fortauer og lage sykkelveier. Det jobbes med flere boliger, det kan lages uteplasser for barn, man kan sette opp benker hvor folk kan sitte og lese. Og så vil mange ha mulighet til å dyrke ting selv.

Hun ser for seg å lage åker i gatene:

- Ja! Det er jo lange ventelister for parsellhager i Oslo, folk står der og jobber i timevis, det er veldig sosialt og hyggelig.

Nettavisen har sett litt nærmere på muligheten til å sikre seg en kolonihage i Oslo, og ifølge Oslo krets av Norsk kolonihageforbund er det fra 10 til 20 års ventetid.

