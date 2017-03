MDG-forslag om at man ikke kan miste statsborgerskap

ANNONSE

Til TV 2 opplyser MDG-representant Rasmus Hansson at forslaget trolig blir fremmet for Stortinget allerede tirsdag.

Staten vil ta fra Mahad Adib Mahamud sitt norske statsborgerskapet etter å ha bodd 17 år i Norge.

– Har du først fått et statsborgerskap, så er du statsborger, og da behandles du som en norsk borger. Har du gjort noe galt, straffes du som en norsk borger, på linje med alle andre norske borgere, men du kastes ikke ut av landet og fratas statsborgerskapet ditt, sier Hansson.

– Vi har i dag en ordning som i virkeligheten er en A- og en B-versjon av statsborgerskap. Det er ikke en rettsstat verdig, legger han til.

Frps Jan Arild Ellingsen er ikke positiv til forslaget.

– Det er ingen rettighet å være norske statsborger. Har du jukset deg til et norsk statsborgerskap, mener vi det er en selvfølge at du skal kunne miste det igjen, sier han.

- Sannsynlighetsovervekt

Forslaget fra MDG kommer samme dag som Mahad Abib Mahamud (30) tapte saken om tilbakekalling av statsborgerskapet hans i Oslo tingrett.

I dommen får Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud ikke er fra Somalia, slik han hevder, men fra Djibouti.

"Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet", heter det i dommen.

Mahamud er også idømt sakskostnader.

Kommer til å anke

Mahamud har sammen med advokat Arild Humlen bestemt seg for å anke dommen, også over lovanvendelse når det gjelder utvisningsspørsmålet.

Rett før tingrettens behandling la motparten fram det mye omtalte passbeviset, som de mener tilhører Mahamuds bror og dokumenterer at 30-åringen er fra Djibouti.

– Norske myndigheter har vært i Djibouti og skaffet det passet, men selv ikke vært i kontakt med denne personen for faktisk å sjekke om det er riktig at det er Mahads bror, sier advokat Arild Humlen.

Han vil nå ta kontakt med den aktuelle personen og innhente opplysninger om vedkommende.

– Vi mener å kunne dokumentere at dette er en helt annen person, uten forbindelse til Mahad, som har en egen familie og som har egne søsken i Djibouti. Vi vil også, dersom dette ikke anses som tilstrekkelig, innhente DNA for at dokumentere at det ikke er noe slektskapsforhold, sier advokaten.

- Fra Djibouti

Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet. Etter 16 år i Norge ble han i april i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

I 2013 fikk myndighetene et tips om at Mahamud hadde oppgitt uriktig nasjonalitet.

Ifølge dommen er det flere ting som sår tvil om riktigheten av Mahamuds historie, blant annet misforhold mellom forklaringer han har gitt i asylintervjuer, hans forklaring om reisen til Norge i 2000, og det faktum at han var veldig god i fransk, som er det ene offisielle språket i Djibouti.

- Ingen mening

På den avsluttende dagen i retten holdt advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum innlegg på vegne av UNE.

– Dette er en historie som ikke gir mening. Det er indre brister og motsetninger. Hvorfor er det slik? Det er ikke en selvopplevd historie, men en historie som er laget for å skaffe seg opphold i Norge, sa hun.

Dommeren i saken, Geir Grindhaug, slår også fast at det er viktig å reagere i slike saker, ikke minst av allmennpreventive hensyn.

"Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for. Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket", heter det i dommen.

Til VG opplyser kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE at de ennå ikke har rukket å lese dommen, men at de vil kommentere saken senere mandag.