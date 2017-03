MDG-Sultan: - Listhaug legger opp til mobbing og hets av Lan

ANNONSE

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (30) får gjennomgå av Frp-politikerne Sylvi Listhaug (39) og Mette Hanekamhaug (29) etter at Dagbladet omtalte at hun 20 ganger siden hun ble byråd har kjørt diesel-taxi i Oslo.

En av taxiturene med dieselbil skal ha funnet sted dagen før det omstridte dieselforbudet i Oslo 17. februar. Da skal hun ha tatt diesel-taxi til NRK for å snakke om hvorfor det var behov for dieselforbud i Oslo.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), venter barn i disse dager og er for tiden i persmisjon.

- Så var det dette med liv og lære da....(leende smilefjes), skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (i permisjon), på Facebook sammen med en deling av artikkelen.

Også vararepresentant for Frp på Stortinget, Mette Hanekamhaug gjør narr av Nguyen Berg på Facebook.

- Akkurat når en trodde MDG og Lan Marie ikke kunne dumme seg enda mer ut..., skriver hun.

- Legger opp til mobbing og hets

MDGs bystyrerepresentant Shoaib Sultan (43) tar partikollega Nguyen Berg i forsvar under Sylvi Listhaugs kommentar.

- Jeg ser at statsråden legger opp til mobbing og hets av byråden her, for så å forsvinne og la mobben sette igang. I etterkant kan hun så toe sine hender. Jaja, det er vel både liv og lære i Frp det. Ja sånn bortsett fra når det gjelder dem selv da, skriver han i kommentarfeltet.

Til Nettavisen utdyper han.

- Jeg synes at det har utviklet seg til nærmest en metode hos Sylvi Listhaug at hun legger ut sleivete kommentarer for så å trekke seg tilbake og la kommentarfeltet koke. Der kommer det alt fra forsvar, angrep og kritikk som er helt innafor, men også direkte sjikane.

- Som statsråd har hun et visst ansvar, og ingen kan bli overrasket over at det kommer slikt når du legger ut en slik kommentar som Listhaug gjør. Dette synes jeg er problematisk.

- Tipper over i direkte mobbing

- Synes du Lan Marie Nguyen Berg får ufortjent mye kritikk?

Mette Hanekamhaug har også kommentert artikkelen om MDG-Lans taxi-turer med dieselbil.

- Jeg synes det har vært et kjør mot Lan i en rekke saker, men hun klarer seg godt og står støtt. En del kritikk er grei, mens en del virker det som tipper over i direkte mobbing. Og det er spesielt ikke bra når det kommer fra andre politikere.

Han legger til at miljøbyråden bruker veldig mye sykkel og kollektivtransport, og at det i Dagbladets artikkel er snakk om få taxiturer.

- Jeg er helt for at politikere skal gås etter i sømmene, som for eksempel hvis noen kjører mye i veldig forurensende biler, men her er det snakk om noen og tjue taxi-turer i løpet av et år. Det er nok mindre enn de aller fleste andre politikere.

- Tar avstand fra hets

I en kommentar til Nettavisen uttaler Sylvi Listhaug, som venter barn i disse dager og for tiden har permisjon, at hun tar sterk avstand fra hets.

- Jeg skjønner at det er vanskelig for MDG å bli avslørt når det er så stor avstand mellom hva de pålegger andre å gjøre og hva de gjør selv, eller avstand mellom liv og lære, om du vil. Men jeg synes det er flott at dette kommer fram og er glad for at jeg kan bidra til å spre informasjonen om dobbeltmoralen via min Facebook-side. Jeg har permisjon og legger ut det som opptar meg. Hets tar jeg som alltid sterk avstand fra.

Tok diesel-taxi 20 ganger

Dagbladets gjennomgang av Lan Marie Nguyen Bergs reiseregninger viser at hun har tatt taxi 28 ganger siden hun ble miljøbyråd. 20 av disse gangene tok hun diesel-taxi, fem ganger bensin-taxi og el-taxi to ganger.

Den lengste av taxi-turene hun har tatt skal ha vært fra Gardermoen til Oslo onsdag 19. oktober i fjor klokken 23.29. Den kostet 959 kroner.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Lan Marie Nguyen Berg, men foreløpig uten å lykkes.

- Dårlig tid

Til Dagbladet svarte Nguyen Bergs byrådssekretær Anja Bakken Riise for henne. Hun forklarte at det ofte er hun som organiserer transport for byråden og at det er vanskelig å få tak i miljøvennlige alternativer i Oslo.

- Taxi er en del av kollektivtilbudet i Oslo og var ikke omfattet av dieselforbudet. Det er selvfølgelig dumt at Oslo ikke har en utslippsfri taxipark, men dette jobber vi altså med å få på plass.

At miljøbyråden tok diesel-taxi til Marienlyst dagen før dieselforbudet forklarer Bakken Riise med at de hadde dårlig tid og at de valgte den første taxien som sto utenfor Oslo rådhus.

