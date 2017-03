FÅR KRITIKK: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har fått skarp kritikk for at han delte en video fra et antiislamsk parti på Facebook. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Medieprofessor: - Dårlig kildekritikk av Søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har fått skarp kritikk for at han delte en video fra et antiislamsk parti på Facebook.