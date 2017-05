Medier: Representanter fra Nord-Korea og USA holder samtaler i Norge

ANNONSE

Ifølge ikke navngitte sørkoreanske diplomater holdes samtalene i Oslo mandag og tirsdag, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, ifølge nyhetsbyrået UPI.

Talsmann Shi Xiang for Kinas utenriksdepartement sier at Kina håper samtalene skal bidra positivt på forholdet mellom USA og Nord-Korea, melder japanske TBS News. Han sier at samtalene skal foregå i Oslo, men det er ikke klart hvem som er tilrettelegger. Også japanske TV Asahi skriver om det angivelige møtet. Ifølge nettsiden skal tidligere ansatte i det amerikanske utenriksdepartementet møte nordkoreanske tjenestemenn i Oslo, men TV-stasjonen Fuji TV opplyser at fra USAs side er det en akademisk gruppe som deltar.

Nyhetsbyrået Reuters' japanske avdeling skriver at USA er åpen for å invitere Nord-Koreas leder Kim Jong-un for toppmøte om kommuniststaten skrinlegger utviklingen av atomvåpen og missiler.

Utenriksdepartementet i Norge sier til NTB at de ikke vil kommentere spørsmål knyttet til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid.

- Uformelle samtaler

Ifølge nyhetsbyrået UPI, som siterer Yonhap, skal nordkoreanske tjenestemenn møte forhenværende amerikanske tjenestemenn til en runde uformelle samtaler over to dager.

Ifølge UPI er det Choi Sun Hee, lederen for det nordkoreanske utenriksdepartementets Nord-Amerika-kontor, som er ventet å representere Nord-Korea i samtalene. Det er ikke kjent hvem som deltar fra USA, men det spekuleres i om det kan dreie seg om den tidligere mekleren Robert Gallucci.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet. Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.

- Track 2-diplomati omhandler diplomati mellom ikke-offisielle personer, skriver avisen.

Etter hva NRK erfarer arrangerer ikke norske myndigheter noe møte mellom USA og Nord-Korea, men det er ikke utelukket at et møte kan være under planlegging, men da arrangert av andre aktører.

- Annerledes

Direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, sier til NTB at japanske medier har tatt kontakt med ham om saken mandag, men at det dessverre ikke er et sakskompleks han følger.

Harpviken trekker fram at pave Frans i slutten av april tok til orde for forhandlinger for å løse den spente situasjonen knyttet til Nord-Koreas atomvåpenambisjoner. Paven nevnte da Norge som en mulig mekler.

- Det er mange meklere i verden som har stilt seg til disposisjon. For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven.

- Paven var ute med sin uttalelse for halvannen uke siden, og da må jeg innrømme at jeg tenkte at det er veldig annerledes enn de fredsprosessene Norge har profilert seg på tidligere. Norge har nesten utelukkende meklet i borgerkrigssituasjoner, sier Harpviken.

- Lite opplagt

PRIO-direktøren sier at han synes det er vanskelig å se hva Norge har som sikrer en god posisjon i denne sammenhengen, men at man aldri skal utelukke noe 100 prosent.

- Men et valg av Oslo og Norge er så lite opplagt at jeg ville vært overrasket om det stemmer, sier Harpviken.

VG skriver at ifølge deres opplysninger er Utenriksdepartementet kjent med opplysningene om at det kan være snakk om samtaler mellom nordkoreanere og amerikanere i Norge. Også de skriver at det ikke skal være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter.

Kjell Magne Bondevik, som nå er leder for Oslosenteret, avkrefter overfor VG at de har hatt noe å gjøre med de angivelige forhandlingene.