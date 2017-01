Hilde Opoku holder tale under landsmøte for Miljøpartiet de grønne under landsmøtet i mai 2015. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Medlemsflukt fra MDG

Flere enn én av ti medlemmer i Miljøpartiet De Grønne (MDG) har forlatt partiet det siste året, viser nye tall. Det er første gang på ti år medlemmer flykter fra MDG.