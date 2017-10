Mens boligprisene steg til himmels, kastet Oslo kommune seg inn for å kjøpe 600 leiligheter. Det gikk helt galt

Politikerne var ikke interessert i å endre på det høye kravet da smellen kom.

Saken som nå er under opprulling i Oslo kommune om boligkjøp og økonomisk utroskap ser ut til å knyttes opp mot to elementer:

Tøyenavtalen som førte med seg at Oslo kommune skulle gjøre et større oppkjøp av kommunale boliger i andre bydeler enn de på østkanten. Konkret skulle rundt 600 boliger skaffes.

Dette var et politisk pålegg som Boligbygg ikke var rustet til, og det kommunale foretaket måtte bygge opp et eget kjøpsteam.

Dette teamet besto blant annet av den nå siktede innleide konsulenten. I tillegg ble det hentet inn to unge menn i midten av 20-årene for å ta hånd om kjøp i bruktmarkedet, blant annet en som kom rett fra studier - og som begynte jobben som deltidsansatt.

Boligmarkedet møtte veggen



Samtidig som Boligbygg var pålagt store innkjøpskrav, møtte boligmarkedet i Oslo på en bråstopp: Det var et voldsomt tørke i leiligheter som ble lagt ut til salg, samtidig som sekundærbolig i sentrale Oslo fremsto som en stadig mer attraktiv investering.

Høy etterspørsel og lavt tilbud gjorde at fra desember 2014 til april 2017 økte gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo fra 54.200 til 77.800 kroner - nesten 45 prosent. Det snudde da regjeringens nye boliglånsforskrift virkelig fikk effekt, som gjorde det vanskeligere å få lån til bolig nummer to.

Det var i dette markedet det nyopprettede kjøpstemaet i Boligbygg skulle gjennomføre et kraftig oppkjøp av nye boliger.

Utviklere mangedoblet inntekten



Det viktigste ble å skaffe leiligheter, ikke prisen leilighetene gikk for. Selskapet gjorde heller ingen forsøk på å avdekke sosial dumping. Boligbygg sendte etter eget sigende ut klare signaler i markedet om hva slags leiligheter de var ute etter - noe profesjonelle aktører ønsket å utnytte.

Den omtalte snekkeren Carl Thomas Andersson, som står bak en lang rekke av salgene til Oslo kommune, firedoblet sin skattbare inntekt fra 2015 til 2016 fra 413.000 til over 1,6 millioner.

Remi André Lurud, som både jobbet med Andersson og solgte på egenhånd til kommunen, økte sin inntekt fra 3,4 til 14 millioner kroner fra 2015 i 2016.

Påfallende nok var det en nesten 200-kvadratmeter stor lukusleilighet på Frogner, til nær 12 millioner kroner, det beste kjøpet som ble gjennomført av teamet. Det var i alle fall den leiligheten som gikk lengst under takst de siste par årene.

Stig Bech er advokaten som nå er nyutnevnt styreleder i Boligbygg.

Gjorde ingenting da markedet møtte veggen

Nettavisen har forsøkt å finne ut av hva Boligbygg gjorde da de så at det ble bråstopp i boligmarkedet i Oslo, samtidig som de hadde høye krav om innkjøp av boliger.

Styreleder Stig Bech ønsker ikke å svare på noen av de spørsmålene Nettavisen har stilt rundt saken, inkludert hvilke risikoanalyser som ble gjennomført eller om de gjorde forsøk på å få justert innkjøpsmålene overfor politisk ledelse. I stedet henviser han til at det nå skal gjennomføres en ekstern gransking av saken.

Byråd Geir Lippestad (Ap) bekrefter derimot overfor Nettavisen politisk ledelse i kommunen ikke gjorde noen grep da en så at boligmarkedet ble utfordrende.

- Jeg har hele tiden forholdt meg til at Boligbygg som en profesjonell eiendomsaktør har gjort forsvarlige og markedsmessige vurderinger. Det var ikke naturlig å vurdere dette annerledes ved fall i markedet, sier Lippestad til Nettavisen.

Gjorde ingen egne tiltak



På spørsmål om hvilke konkrete tiltak og risikoanalyser han har gjennomført overfor Boligbygg, svarer han følgende:

BOLIGBYGG: Ansvarlig byråd Geir Lippestad (Ap) og direktør Jon Carlsen.

- Jeg har i den formelle styringsdialogen med Boligbygg på foretaksmøter bedt om Boligbyggs samlede risikovurdering av deres virksomhet. Som sagt redegjør Boligbygg da for internkontroll og investeringskontroll, herunder anskaffelser, forebyggelse av misligheter, samt fremdrift og kostnadskontroll i investeringsprosjekter. I denne redegjørelsen skal Boligbygg gjøre en samlet risikovurdering for sin virksomhet.

- Boligbygg har over lang tid kjøpt leiligheter også på det åpne markedet til langt over markedspris. Boligbyggs egne tall viser enkeltkjøp med opp mot 880.000 kroner over takst – og flere tilfeller der kommunen har betalt mer enn 40 prosent mer enn takst. Er det Boligbygg som har vært uforsiktige med skattebetalernes penger, eller har de fått ilagt for store krav til kjøp i et vanskelig marked?

- Som alle er kjent med har det vært en sterk prisstigning i boligmarkedet i Oslo over mange år. Kjøp over takst er derfor i seg selv ikke unormalt. Men Oslo kommune skal utelukkende handle med seriøse aktører. Imidlertid, som jeg også sa i redegjørelsen til bystyret, så er det nå både igangsatt en ekstern granskning, saken er under etterforskning fra politiet og det gjøres en gjennomgang av BDO. Jeg ber derfor om forståelse for at det er mange spørsmål som det nå ikke er naturlig å besvare før saken er fullstendig utredet.

- Har du tillit til direktør Jon Carlsen?

- Det er styret som ansetter daglig leder. Det er derfor et spørsmål for styret. Jeg vil imidlertid understreke at når jeg valgte å skifte styreleder var det for sikre en objektiv granskning, og for å få en uhildet vurdering fra styret. Det er avgjørende viktig for meg å få fortløpende informasjon fra styret og det har jeg lagt særlig vekt på i kommunikasjonen med ny styreleder.

Kan innbyggerne føle seg sikre på at pengene brukes godt?



- Hvordan kan byens innbyggere føle seg sikker på at kommunen bruker skattepengene på en god måte, når man ser hva som kommer frem i denne saken?

- Det er viktig å holde fast på hva denne saken faktisk dreier seg om, mistanke om grov økonomisk kriminalitet og hvor Oslo kommune har status som fornærmet. Jeg er opptatt av å gjøre det som er nødvendig for å komme til bunns i saken. Granskningen som er iverksatt skal gjennomgå hvorvidt det har forekommet brudd på relevant lov-/regelverk, relevante rutiner i Oslo kommune eller Boligbygg særskilt, «bransjepraksis» og/eller det som kan anses som forsvarlig praksis for det offentliges kjøp av fast eiendom

- Det ligger også innenfor granskningens mandat, dersom undersøkelsen gir grunn til det, å komme med forslag til rutineendringer, praksisomlegging eller andre forbedringstiltak. Jeg vil understreke at byrådet tar denne saken svært alvorlig og jeg ønsker å forsikre om at vi vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikre en forsvarlig bruk av offentlige midler.

