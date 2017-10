Mensa-medlem gjetter på IQ-en til Donald Trump

IQ-debatten herjer i USA. Nå har Mensa tilbudt Donald Trump og Rex Tillerson å ta en IQ-duell.

I forrige uke meldte NBC News at USAs utenriksminister Rex Tillerson hadde omtalt president Donald Trump som en «moron» (åndssvak person/idiot) under et lukket møte i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon i sommer.

Tillerson selv har ikke avvist at han omtalte presidenten som «moron», men amerikansk UD har imidlertid avkreftet dette.

Trump har nå utfordret Tillerson til å ta en IQ-test for å avgjøre en gang for alle hvem av dem som er mest intelligent. Amerikanske Mensa tilbyr nå presidenten og utenriksministeren å ta deres IQ-test.

Mensa Norge, som har drøyt 1750 medlemmer, har naturligvis fått med seg IQ-debatten som herjer i USA.

- Dette er selvsagt en gøy og artig diskusjon, selv om jeg vil anta at Trump og Tillerson vil score relativt likt på en IQ-test, uten noen enorme forskjeller, sier presseansvarlig i Mensa Norge, Kristoffer Klevjer, til Nettavisen.

Mensa er en politisk uavhengig organisasjon. Men Klevjer erkjenner at diksjonen om Trumps IQ går høyt og lavt på Mensas egne politiske forumer på Facebook. Han innrømmer at selv Mensa-medlemmer har omtalt den amerikanske presidenten som en «idiot» på lukkede diskusjonsforumer. Men Klevjer påpeker at spennet i Mensa er stort, og at det også er mange Trump-tilhengere i den norske medlemsskaren.

Gjetter på Trumps IQ-score

- Utfra en kvalifisert gjetning, hvor høyt tror du Trump vil score på en IQ-test, Klevjer?

- Et sted mellom 115 og over Mensa, som er alt over 135. Gjennomsnittet i befolkningen ligger på 100. 68 prosent av befolkningen scorer mellom 85 og 115, mens to prosent scorer 135 eller mer. Men om Trump scorer 115 eller over Mensa-nivå, klarer jeg ikke gjette, sier Klevjer.

- Hva er IQ?

- IQ er et forsøkt mål på en persons intelligens. Enkelt sagt beskriver en IQ-score en persons logiske sans og evne til å lære. Det må da ikke forveksles med faglig dybde og dyktighet, men kanskje snarere en evne eller bidragsyter til å komme dit. Det er en god predikator, men ikke et målt krav eller en garanti for dette, sier Klevjer.

Om du lurer på hvor høyt du selv scorer, har Mensa en gratis hjemmetest på www.mensa.no.

- De smarteste presidentene

Professor Dean Simonton ved Universitetet i California utførte en studie i 2006 hvor han gjorde estimater på de amerikanske presidentenes IQ-score. Simonton brukte en akademisk metode for å estimere IQ-scoren til presidentene, ved å analysere informasjon hentet fra biografier og presidentenes egne skriftlige verker. Simonton estimerte fire ulike QI-scorer for hver president. The Washington Post har tatt gjennomsnittet av de fire scorene for å komme med et estimat på IQ-scoren til den enkelte president.

John Quincy Adams havner på topp med en IQ-score på (168,8), etterfulgt av Thomas Jefferson (153,8), John F. Kennedy (150,7), Bill Clinton (148,8), Woodrow Wilson (145,1), Jimmy Carter (145,1), John Adams (142,5), Theodore Roosevelt (142,3), James Garfield (141,5) og Chester A. Arthur med en estimert IQ-score på (141,5).

George Bush senior havner på 27. plass over presidenter med høyest IQ-score (130,1), mens sønnen George W. Bush får et gjennomsnittsestimat på 124,8. Tidligere president Barack Obama var ikke med i studien, men ifølge www.accademictip.org er Obamas IQ-score på 130.

Trump har tidligere hevdet at han har høyere IQ-score enn både Obama og Bush. Det er dog uklart om Trump faktisk noensinne har tatt en IQ-test.

USAs president Donald Trump foreslår at han og utenriksminister Rex Tillerson bør ta en IQ-test for å bevise hvem som er mest intelligent.

Høyest IQ-score i historien

- Hvem har hatt høyest IQ gjennom historien, Klevjer ?

- Marilyn Vos Savant er den siste som sto i Guinness Rekordbok med høyest registrerte IQ. De har senere fjernet denne kategorien på grunn av den enorme usikkerheten som oppstår på så høye scorer. Og ikke minst fordi de er estimater - typisk en psykolog som gjør kvalifiserte gjetninger - og ikke at de har tatt en test selv engang, sier han.

- Om man googler etter slike estimater, ser man meget stor variasjon i disse, og det er ekstreme forskjeller i scorer. Det er utrolig mange faktorer å ta hensyn til dersom man skal forsøke å sammenligne personer over historiske perioder, kulturer og så videre. Nikola Tesla pleier å score 170 pluss på de estimatene jeg har sett, mens Albert Einstein ligger på 165 pluss, sier han.

- Det er flere som er estimert høyere enn Einstein for eksempel, og det er sikkert ukjente personer med høyere scorer også, om man ser statistisk på det, men som ikke nødvendigvis har oppnådd det samme som ham. IQ er en god predikator, og en meget god bidragsyter, men som tidligere nevnt ikke noe mål på noe «oppnådd» eller faglig dybde. Det blir derfor litt tull å krangle om hvilke, som oftest, kjente personer som har høyest score.

- Kan man trene seg opp på disse typiske figurtestene for å få en høyere IQ-score?

- Nei, det kan man ikke. Du kan være kjent med oppgaveformen, sånn at du ikke får bakoversveis når du skal ta testen. Men om du skulle tatt 100 slike tester, vil det ha minimal effekt. IQ er relativt konstant. Hvis du tester deg som 18-åring og havner blant de to prosentene med høyest score, vil du likevel som 50-åring være blant topp to til ti prosent. Du vil høyst sannsynlig score relativt likt, sammenliknet med andre på samme alder, som du har gjort hele livet. IQ-scoren har en høy holdbarhet over tid.

Kristoffer Klevjer er presseansvarlig i Mensa Norge.

Maksscore på Mensa-test

- Hvor høy IQ har du?

- Jeg som veldig mange i Mensa, har kun tatt den testen Mensa tilbyr. Den testen har et makstak på 135. Jo høyere man scorer, jo vanskeligere og dyrere er det å anslå en korrekt IQ. Selv om mange psykologitester går til 145, vil ikke det ha så mye å si om du har 135 eller 145 i IQ, fordi det er så stor usikkerhet og vanskelig å måle så høy IQ. Jo mer ekstrem scoren din er, jo mer usikkerhet er tilknyttet den. Selv om man kan regne ut en test til å gi 200 pluss, betyr ikke det at tallet du får har noe spesielt stor betydning.

- Er det mye konkurranse om å ha høyest IQ innad i Mensa?

- Nei, det er det ikke. Det er så dyrt å ta de avanserte testene som måler ekstrem høy IQ. Så de fleste har bare tatt testen Mensa tilbyr. Hele prinsippet med Mensa er at så lenge du passerer grensen på 135, så har ikke det andre noe å si. Mensa er basert på rundebords prinsipp, at alle stiller likt uavhengig av kjønn, hudfarge eller religiøs og politisk overbevisning.

- Vi har medlemmer fra alle samfunnslag, alt fra professorer til navere og entreprenører til leger, kort sagt så har vi det meste av typer folk, legger han til.

Små nyanser på IQ-tester

Klevjer sier at en norsk og amerikansk IQ-score ikke nødvendigvis er helt lik.

- IQ-tester, eller snarere IQ-scorer, skal justeres for hver befolkningsgruppe, da befolkningsgjennomsnittet per definisjon er satt til 100. Skulle man sammenligne IQ-scoren mellom Norge og USA, vil jeg likevel tro at de ligger svært nære hverandre, sier han.

- Testene som gis via Mensa, er i Norge og de fleste europeiske land kulturfrie. Men både i Norge og ellers i verden får man kulturbetingede tester. For eksempel er WAIS-testen som gis hos psykolog, typisk i diagnostisk sammenheng, ikke kulturfri, men inneholder komponenter som er avhengig av ordforråd og allmennkunnskap. I Norge kan man også melde seg inn i Mensa med disse kulturavhengig og kulturbetingede testene fra en psykolog, men jeg har hørt at de i USA, iallfall tidligere, hadde langt høyere bruk av andre tester for å melde seg inn, og da også tester som ikke er kulturfrie, sier han.

