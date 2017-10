Mer framgang for Høyre på ny måling

Høyre går fram 0,8 prosentpoeng og får 26,7 prosents oppslutning på en ny meningsmåling. Arbeiderpartiet går tilbake med 0,6 prosentpoeng og ender på 25,8.

Målingen er utført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Det er ikke mer enn to dager siden at en måling for TV 2 viste det samme, da med enda større fordel for Høyre.

– Det mest påfallende med tallene er at de ligner veldig på valgresultatet. De aller fleste i denne undersøkelsen sier at de hadde stemt samme parti i dag som de stemte ved stortingsvalget for en måned siden, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til ANB.

Fremskrittspartiet mister litt oppslutning i målingen og går 0,3 prosentpoeng tilbake til 14,9 prosent. Kristelig Folkeparti og Venstre ender begge på 4,1 prosentpoeng, en framgang på henholdsvis 0,7 og 1,6 prosentpoeng. Endringene er fra målingen i september.

De øvrige partiene er oppslutningen som følger (endringer fra sist måling i parentes): Sp: 10,6 (+2,0), SV: 6,0 (-0,1), Rødt: 2,2 (-2,7), MDG: 4,8 (-0,9), Andre: 0,7 (-0,5).

Målingen er basert på 958 intervjuer som ble foretatt mellom 3. og 9. oktober. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng.

