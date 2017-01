Mer uvær i vente i nord

ANNONSE

– Folk må ta hensyn til lokalt vanskelige kjøreforhold. I kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, Troms og Nordland venter vi kraftige byger og vindkast. Bygene kommer i form av snø og sludd, utdyper vakthavende meteorolog Justyna Wodziczko ved Meteorologisk institutt overfor NTB.

Hun sier uværet som blant annet holder E6 over Saltfjellet stengt og ferjer ved kai, vil fortsetter utover store deler av fredagen.

Det eneste området der uværet letter fredag, er Helgeland.

Full storm

Det er glatte veier og vanskelige kjøreforhold på en rekke strekninger nord i landet torsdag kveld. Det er full storm flere steder i Nord-Norge, med vindkast på godt over 30 meter per sekund i både Nordland, Troms og Finnmark.

E6 over Saltfjellet var stengt i noen timer natt til torsdag på grunn av uværet. Etter å ha vært åpnet for kolonnekjøring på strekningen noen timer torsdag morgen, varslet Vegvesenet at veien igjen var stengt på ubestemt tid.

Flere andre fjelloverganger i Nord-Norge har fått merke været, blant annet Beiarfjellet, hvor det også er kolonnekjøring inntil værforholdene tillater ordinær ferdsel.

Trafikalt er det først og fremst Nordland som er rammet av uværet, selv om det på enkelte strekninger i Troms meldes om kraftig snøfall, isete veier og vanskelige kjøreforhold. I Finnmark ble det ut over torsdagen varslet om stadig flere veistrekninger som måtte stenges på grunn av is, vind og dårlig vær eller kun åpnes for kolonnekjøring – blant annet fylkesvei 98 over Ifjordfjellet.

Stengte veier

E10 er stengt ved Bjørnfjell, og E69 er stengt mellom Skarsvåg og Nordkapp, opplyser Statens vegvesen ved 17.30-tiden torsdag. Det er snø- og isdekke og kraftig vind en rekke andre steder.

På E12 ved Umbukta i Nordland var det kolonnekjøring, og riksvei 73 over Krutfjellet er fortsatt stengt på ubestemt tid på grunn av uværet. Det samme gjelder strekningen Jakobsbakken-Sandnes i Fauske kommune.

Torsdag kveld er fortsatt E6 stengt over Kvænangsfjellet, noe som innebærer at det ikke er mulig å benytte den viktigste ferdselsåren mellom Troms og Finnmark. Fylkesveiene 889 Snefjord-Havøysund er stengt. Det er kolonnekjøring på flere veistrekninger: 888 Hopseidet-Mehamn, 263 Mehamn-Gamvik og 241 Kifjord-Dyfjord.

Flere fergeavganger startet igjen

Av ferjestrekningene som var berørt av uværet, men som startet igjen torsdag ettermiddag, var Holm-Vennesund, og Levang-Nesna, Kilboghavn-Jektvik. Mens Svolvær-Skrova, Fiskebøl-Melbu, Flostad-Søvika, og Lonkan-Kaljord fortsatt er stengt inntil videre.

Hurtigruteskipet MS Lofoten skulle seile nordover fra Trondheim til Folda onsdag kveld, men kapteinen besluttet at været var for dårlig til å krysse havstrekket.

Skipet med de om lag 90 gjestene om bord ble nødt til å bli værende i Trondheim hele torsdag, før det setter kursen nordover. Alle anløp nordover er dermed kansellert fram til skipet legger til kai i Tromsø fredag ettermiddag.

Avventer været

Tidlig torsdag ettermiddag opplyste rederiet at flere av skipene nordover må avvente værforholdene: MS Nord-Norge avbryter nordgående seiling ved Honningsvåg, og seiler sørover fra Hammerfest i henhold til ruteplanen fredag.

Dessuten avslutter MS Kong Harald seilasen nordover i Hammerfest fredag, og går til Alta for å vente på bedre vær. Skipet vil etter planen seile sørover i oppsatt rute søndag formiddag. (©NTB) (©NTB)