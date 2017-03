Merete Hodne bytter advokat

ANNONSE

Frisør Merete Hodne vant ikke frem med sin anke i den mye omtalte Hijab-saken i Høyesterett. Hodne nektet Malika Bayan frisørtime i salongen hennes.

Samtidig med straffesaken har hun stevnet Løgnaslaget, men revygruppen får fortsette å bruke ordet «nazifrisør».

Nå bytter frisøren advokat.

– Hodnes saker er utfordrende på spesialområder i jussen. Spenningsforholdet mellom personvern, ytringsfrihet og menneskerettigheter er uhyre interessant. Derfor har jeg påtatt meg oppdraget, og bistår henne gjerne. Jeg er veldig interessert i disse problemstillingene og setter derfor pris på henvendelsen fra henne, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen.

Det er advokat Linda Ellefsen Eide som frem til nå har representert frisøren.

– Hva skjer videre i denne saken?

– Akkurat nå er vi en overgangsfase. Hodne har imidlertid bestemt seg for å være aktiv fremover, og hun vil arbeide for å forsvare sin handlefrihet og ytringsfrihet mot den totalitære muhammedanismen, som hun mener er like ille som nazisme, kommunisme og fascisme. Vi skal nå begynne å planlegge veien videre, fortsetter Danielsen.

TAR OVER HIJAB-SAKEN: Advokat Per Danielsen.

Han vil ikke kommentere om revygruppen Løgnaslaget vil bli forfulgt eller ikke.

Løgnaslaget representeres av advokat Brynjar Meling.

– Jeg forholder meg til at det i denne typen saker er det fritt advokatvalg. En sak blir verken dårligere eller bedre av hvilken advokat hun bruker. Jeg tar ikke akkurat dette med stor grad av bekymring, sier Meling til nettavisen.



