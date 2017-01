Merete Hodne dømt i lagmannsretten

* Frisør Merete Hodne møtte 8. september i år i Jæren tingrett, tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi Bayan bar det religiøse hodeplagget hijab.

* Ifølge tiltalen skal Hodne ha avvist Bayan da hun kom for å spørre hva det kostet å stripe håret. Hodne skal ha sagt at hun ikke ville «ta på sånne som henne».

* Hendelsen fant sted for rundt ett år siden i Hodnes frisørsalong på Bryne.

* Hodne ble ilagt et forelegg på 8.000 kroner, som hun nektet å vedta.

* Hodne erkjente ikke straffskyld under rettssaken. Hun fastholdt at hun anser hijaben som et «ekstremt politisk symbol» og at den gir henne angst.

* Hodne har vært politisk aktiv i Stopp Islamiseringen av Norge og i Pegida.

* Dommen, som ble forkynt mandag 12. september, går ut på at Hodne må betale en bot på 10.000 kroner. Hun må dessuten dekke sakskostnader. Dommen er anket