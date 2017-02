– Det er bortkastet tid og krefter, sier Angela Merkel. Foto: John Macdougall (AFP / NTB scanpix)

Merkel: – Visste ikke at Tyskland spionerte på allierte

Tysklands statsminister Angela Merkel sier hun ikke ante noe om at tysk etterretning drev spionasje mot allierte før hun ble informert for nesten to år siden.