Meteorolog frykter for liv på det flomrammede Sørlandet

NVE varsler flom på høyeste nivå og jordskredfare i Agder-fylkene mandag. Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier til NRK at han frykter for liv.

– Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier. Kommer du opp i en situasjon og er uheldig, kan det gå riktig ille. Med så mye vann allerede, er det vanskelig å vite hvor det vil ta veien. Det er vanskelig å vite hvordan dette slår ut mandag, sier statsmeteorologen til statskanalen.

Fram til mandag kveld ventes over 100 millimeter regn. Vannføringen i enkelte vassdrag kan bli høyere enn den var i helgen, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Selv om solen skinte flere steder på Sørlandet søndag, er det for tidlig å puste ut. Store nedbørsmengder på toppen av det vi har sett i helgen, gjør at sørlendingene må være forberedt på flom og skredfare også på mandag, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Nedbørsrekord

Det har kommet over 170 millimeter nedbør enkelte steder i Agder siden fredag ettermiddag. Fra lørdag morgen klokka 8 til søndag morgen klokka 8 ble det ifølge Fædrelandsvennen satt ny fylkesrekord for oktober i begge Agder-fylkene.

Faren for jordskred er på oransje nivå, som er det nest høyeste. NVE opplyser at de har folk ute i de flomrammede områdene, og bistår politi og kommuner i forbindelse med skred og lokale oversvømmelser.

– Vi har også god kontakt med Agder Energi, som har reguleringer i flere av de berørte vassdragene, understreker Sanderud.

Store ødeleggelser

I Kristiansand er det flere som allerede har fått merke konsekvensene av de store nedbørsmengdene. En av dem er Edvard Haugland, eier og daglig leder av Oddemarka Auto. Søndag formiddag sto det vann en meter oppover veggene i kjelleren i butikken.

– Det er krise, for der nede står det mellom 20 og 25 biler, både brukte og nye, sier Haugland til NRK.

Han anslår at bilene til sammen har en verdi på nærmere fire millioner kroner.

Vann opp til halsen

Også ekteparet Ann Helen og Willy John Laukus som bor på Raen i Birkenes har fått merke de ekstreme nedbørsmengdene. Etter at Topdalselva gikk over sine bredder, står store deler av tomta deres under vann.

– Vi går med vann opp til halsen på vår egen gårdsplass. Vi har to biler i garasjen som står med vann opp til frontruta, og har en bil parkert utenfor garasjen som står helt under vann. Vi har ikke sjanse til å flytte dem, så de blir bare stående, sier Ann Helen Laukus til Fædrelandsvennen.

