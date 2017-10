Mia fikk bot selv om hun hadde gyldig billett

Det var tre minutter til t-banen kom og hun hadde kjøpt billett. Likevel ble Mia Sundsfjord ilagt bot for sniking av Ruter.

- Jeg var sjokkert og jeg tror jeg aldri har vært så sint noensinne. Det virker som om siden Ruter har monopol, så kan du gjøre hva de vil, sier Mia Sundsfjord til Nettavisen.

Sundsfjord ble søndag tatt i kontroll på Grønland da hun skulle ta T-banen til Frognerseteren.

Hun beskriver hendelsen i en klage hun har publisert på Facebook-siden til Ruter.

Tre minutter til banen kom

I klagen forteller Sundsfjord at hun kjøpte billett på telefonen på vei ned trappen før hun nådde perrongen.

Når hun var nede på perrongen, dukker en kontrollør med tre vakter rundt seg opp.

Kontrolløren ber om å se billett og Sundsfjord viser frem billetten hun nylig kjøpte via RuterBillett-appen. Nedtellingen av gyldig billett var startet og det var ett minutt til den var klar .

«Fra det tidspunktet var det enda 3 minutter til banen skulle ankomme stasjonen», skriver hun.

Hun forteller at vaktene deretter geleidet henne inn i en bås ved perrongen hvor det satt flere ansatte klare med kortterminaler for å betale bot på 950 kroner.

Der påpekte Sundsfjord på at hun tross alt hadde kjøpt billett og at denne billetten ville være gyldig innen T-banen hennes kom.

«Du skulle kjøpt den tidligere», fikk hun som svar. «Kom igjen - det er bare å gjøre opp!»

- Uprofesjonelt

Sundsfjord mener episoden får Ruter til å fremstå som grådige og lite hyggelige.

- Jeg ble ganske rasende. Jeg opplevde det som veldig uprofesjonelt. Det var null kommunikasjon. De ville ikke høre på meg, sier hun.

En billett kjøpt på Ruters app trer i kraft først to minutter etter at kjøpet er gjennomført. Samtidig står det «påstigning tillatt» på alle Ruters billetter fra og med nedtellingen starter, slik den hadde gjort i Sundsfjords tilfelle.

- Det er en veldig svart/hvit-behandling av kundene. Det virket ikke som om det var noe rom til å vise skjønn. Jeg er en god kunde som alltid kjøper billett og som aldri sniker, sier Sundsfjord.

Hun sier hun har sendt inn klage til Ruter, men ikke fått svar på den ennå.

Kjent problemstilling

Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter, understreker at så lenge du har kjøpt billett og nedtellingen har startet, kan du gå om inn i det som defineres som kontrollsonen på den enkelte stasjon.

- Fra nedtellingen starter, så kan du gå inn i kontrollsonen, som skal være tydelig markert på hver stasjon. Hvis man føler at man er gitt en bot på feil grunnlag og er urettferdig behandlet, er det bra at man sender inn en klage. Vi lover å se på den, sier Bruun til Nettavisen.

Bruun sier at dette er en kjent problemstilling for dem.

- Men disse sakene varier litt fra kunde til kunde. Generelt skal det imidlertid være rom for å vise skjønn, blant annet ved å se om kundene kan billetter tidligere, sier hun.

Bruun sier at billettkontrollørene skal høre på kundens innvendinger, selv om det jo ikke er sikkert at de er enig med dem.

- Vi er opptatt av at billettkontrollen skal bli bedre. Vi har et godt samarbeid med billettkontrollørene og er opptatt av at kontrollen skal skje på en mest mulig skånsom måte. Samtidig er dette en kontroll og det er viktig at vi sikrer inntektene våre, sier hun.

