Tidligere førstedame i USA, Michelle Obama, har kommet med skarp kritikk mot kvinner som stemte på Donald Trump i 2016, melder amerikanske medier.

USAs president, Donald Trump.

– En hver kvinne som stemte mot Hillary Clinton, stemte mot sin egen interesse, sa Michelle Obama da hun deltok på en konferanse i Boston onsdag, ifølge The Boston Globe.

Rundt 42 prosent av amerikanske kvinner stemte på Trump i presidentvalget i 2016.

– For meg betyr det at du ikke liker din egen stemme. Du liker det du blir fortalt at du bør like, fortsatte den tidligere førstedamen.

Obama deltok på konferansen i forkant av utgivelsen av fotoboken «Chasing Lights», som dokumenterer Obamas liv i Det hvite hus. På konferansen snakket hun om alt fra sin tid som førstedame til sitt nye liv utenfor Det hvite hus.

Til tross for kritikken mot Trumps velgere, viste Obama også støtte til dagens Trump-administrasjon.

– Vi vil at den sittende presidenten skal lykkes fordi vi bor i dette landet. Han er vår øverstkommanderende, han ble valgt.

