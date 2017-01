Militærhelikopter styrtet i Kamerun - seks omkom

ANNONSE

Oberst Jacob Kodji, tre høytstående tjenestemenn og to mannskaper døde i styrten nær byen Bogo søndag, melder kamerunske myndigheter. Styrken var på et oppdrag tilknyttet kampen flere afrikanske tropper deltar i mot islamistgruppen Boko Haram.

Boko Haram sverget i mars 2015 troskap til Den islamske staten (IS) og deres kalifat. Over 20.000 mennesker har blitt drept av gruppen. Den afrikanske union (AU) ser gruppen som en regional trussel og satte i 2015 inn en styrke på 7.500 soldater for å bekjempe dem.