Millionene strømmer inn til Ap

ANNONSE

Ifølge Dagsavisen har valgkampstøtten til Ap allerede passert 18 millioner kroner. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 12 millioner kroner og i 2005 var den totale LO-støtten på 8,2 millioner kroner.

- Det at Ap er i opposisjon er nok en viktig årsak til at det nå mobiliseres økonomisk, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Les: LO gir 10 millioner til Arbeiderpartiet

Han mener at den økte støtten gir Arbeiderpartiet et reelt forsprang.

- Alle partier som har mye penger, har en fordel, sier han.

LO sentralt varslet i forrige uke en valgkampstøtte på 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, mot 6 millioner kroner i 2013. Fagforbundet har tidligere bevilget 5 millioner kroner, mot 3,5 millioner kroner ved sist valg. Flere andre LO-forbund har også økt støtten.

Les: LO-lederen om kritikken: - Bevilgningene til Ap gjøres i full offentlighet

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Fått med deg denne?