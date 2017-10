Mindre jordskjelv registrert på Østlandet

Det ble registrert et mindre jordskjelv på Østlandet natt til søndag. Episenteret lå i nærheten av Hønefoss, og kunne merkes i Oslo.

Like etter klokken 2 natt til søndag varslet flere i Oslo-området og Akershus VG om det som virket som et jordskjelv.

– Det er registrert et mindre jordskjelv nord for Oslo. Episenteret ligger et sted nord for Hønefoss, sier seismolog Bettina Goertz-Allmann i forskningsinstituttet NORSAR til avisen.

Hun sier mindre jordskjelv i dette området ikke er uvanlig.

– Det er ikke alvorlig. Det er et lite jordskjelv, sier hun.

Senior programvareutvikler i NORSAR, Kamran Iranpour, sier signaler har også slått ut på stasjoner i Sverige og Finland klokken 2.05.

