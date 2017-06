ANNONSE

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia.

– Utøyakaia var et av de sentrale stedene den tragiske dagen for snart seks år siden, og mange har sterke minner fra kaia, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Dermed blir det ikke noe minnested på Sørbråten, som naboer protesterte mot.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo tidligere i år Utøyakaia på landsiden i Hole kommune som minnested - for å skape ro i rekkene.

– Utøyakaia var sammen med Utøya og regjeringskvartalet, sentral 22. juli 2011. Det var herfra terroristen tok ferjen til Utøya. Hit kom ungdommer som klarte å rømme fra terroristen, de ble berget i land og fikk hjelp av hjelpemannskaper, frivillige og naboer, sier Sanner.

Du kan lese hele pressemeldingen her.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er tilfreds med løsningen.

- Har nærhet og tilknytning

Etter innspillet fra støttegruppen og AUF, ba statsråden Statsbygg om å vurdere om Utøyakaia er egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Statsbygg konkluderte positivt om dette i rapporten som ble overlevert statsråden 15. juni.

– Utøyakaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Stedet har nærhet og tilknytning til Utøya. Et minnested der vil være skjermet for støy, ha mindre innsyn enn Sørbråten og ha nærhet til vann og grønne omgivelser, sier Sanner.

Statsråden fremhever at et minnested på Utøyakaia knytter terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya sammen.

Har du sett denne videoen?