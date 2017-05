Minst 13 drept av bilbombe i Irak

ANNONSE

Sykehus og politi opplyser at angrepet fant sted etter midnatt tirsdag, etter at sola var gått ned og muslimene kan spise, ettersom de for tiden faster på dagtid i ramadan.

Etter mørkets frambrudd fylles restauranter og kafeer raskt opp av familier. Ifølge myndighetene var bomben plassert i en bil parkert ved en svært populær iskrembutikk og angivelig utløst med fjernkontroll.

Videoer på sosiale medier viser kaotiske tilstander i kjølvannet av eksplosjonen, med sårede liggende på bakken.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for bomben, men den ytterliggående islamistgruppen IS har tidligere gjennomført lignende angrep. Under ramadan i fjor ble flere hundre personer drept av en lastebilbombe.