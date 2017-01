Minst 14 drept i hotellangrep i Mogadishu

ANNONSE

Væpnede menn trengte seg onsdag morgen inn i hotellet i Somalias hovedstad Mogadishu etter å ha sprengt en bilbombe rett utenfor hotellet.

En rekke politikere antas også å befinne seg på det populære hotellet Dayah Hotel i sentrum av byen.

Politiet melder at angrepet startet med en kraftig bilbombe utenfor hotellporten. Den ble etter alt å dømme utløst av en selvmordsbomber. Det meldes også om skyting på stedet.

Like etterpå stormet flere personer som mistenkes for å tilhøre ekstremistgruppa al-Shabaab, hotellet. Øyenvitner forteller at det kan høres flere skuddsalver.

Dayah Hotel besøkes hyppig av forretningsfolk, politikere og offentlige ansatte.

I juni stormet væpnede menn et annet hotell i Mogadishu. Da ble minst 14 personer drept. To uker tidligere ble 15 personer drept i et annet hotellangrep. Blant ofrene var to somaliske parlamentarikere. (©NTB)