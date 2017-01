ANNONSE

Ulykken skjedde sent søndag kveld i byen Sjakhan, rundt 20 mil sørvest for hovedstaden Astana, melder nyhetsbyrået Itar-Tass. En talsmann før katastrofemyndighetene i Kasakhstan hadde tidligere opplyst at to personer omkom.

Fire overlevende, blant dem to barn, er hentet ut av ruinene. Redningsarbeidet pågår fortsatt, og tjenestemenn sier dødstallet kan stige.

Nommé à cause probable effondrement de la maison au Kazakhstan https://t.co/U98eNFLRkf #Nouvelles #Russie — Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) January 2, 2017