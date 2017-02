ANNONSE

«Dyrevernalliansen utlover dusør på 10.000 kr for opplysninger som gjør at de eller den som har ansvaret for å ha utsatt flere katter for etseende væske blir pågrepet. De siste ukene har flere katter i et byggefelt på Hellesylt i Stranda kommet hjem med etsende væske på seg, skriver Dyrevernalliansen på sin egen Facebookside.

Leter etter sin døde søster



De tragiske hendelsene har funnet sted på Hellesylt i Stranda på Sunnmøre, og fredag måtte Eivind Lois Helset få katten Miss avlivet. Dette er den andre katten hans som har blitt utsatt for dette, og han er svært berørt av hendelsen.

- Først kom Spragle hjem i november i fjor med skader i ansiktet, nakke og den ene poten, men han har det heldigvis bra i dag, sier Helset til Nettavisen.

Spragle er søsteren til katten Miss som måtte bøte med livet i forrige uke, og Helset forteller at hun nå går rundt og rundt i huset for å lete etter sin bestevenn.

- Spragle har alltid vært veldig tøff og uavhengig, men nå trenger hun masse nærkontakt og kos hele tiden, forteller Helset.

Da den første hendelsen skjedde i Hellesylt var eieren først og fremst bekymret for om det lå noe etseende væske der ute mellom boligfeltene.

- Der ligger det nemlig en barnehage, og derfor var vi bekymret først og fremst for barna, sier Helset og legger til:

- Det ville vært en stor tragedie om det skjedde noe med dem.

Leteaksjonen førte ikke til funn av noe mistenkelig, verken i boligfeltene eller i skogsområdet i nærheten.

Luktet amoniakk av pelsen



Katten Miss er nå sendt til obduksjon ved Veterinærhøgskolen, og eieren er spent på svar.

- Flere har luktet på restene av pelsen til Miss, og konkludert om at det minner om salmiakk/ammoniakk, sier Helset.

- Hva tenker du om at noen kan ha gjort dette med vilje?

- Her er vi en liten bygd hvor alle kjenner alle, så det tør jeg nesten ikke tenke på, påpeker han.