Mistanke om nytt tilfelle av skrantesyke hos villrein

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om et nytt tilfelle av skrantesyke hos en villrein i Nordfjella.

Fjellområdet strekker seg over seks kommuner i Hordaland, Buskerud og Sogn- og Fjordane.

– Dyret ble felt under ordinær jakt, som et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen. Tidligere i høst har det blitt funnet to andre tilfeller av skrantesyke hos villrein i samme område, skriver Mattilsynet.

Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der skrantesyken er påvist, for å hindre smitte. 8. mai ga landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sin tilslutning til anbefalingen. Dale sa da at det kanskje var den vanskeligste beslutningen han har tatt som landbruksminister. Så langt i år er det felt 600 villrein i området.

– Vi er ikke overrasket over at det nå er varslet om en ny mistanke. Vi har forventet å finne flere smittede villrein i Nordfjella og retter en stor takk til jegere og andre som gjør en enorm innsats i disse dager, sier Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Skrantesyke er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker. Tidligere i måneden gikk ordførerne i flere kommuner ut og protesterte mot nedskytingen av villreinstammen i Nordfjella.

– Veldig mye står på spill. Å skyte ned alle dyr i løpet av vinteren er ikke en god modell, sa ordfører Noralv Distad i Aurland kommune i Sogn og Fjordane til NRK. Han krevde sammen med sine kollegaer et møte med landbruksministeren. (©NTB)

Mest sett siste uken