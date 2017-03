Saken oppdateres!

Få løpende oppdateringer fra London nederst i denne artikkelen.

Den britiske ministeren David Lidington har sagt til medlemmene av parlamentet at en mistenkt gjerningsmann skal være skutt av politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Bakgrunn: To personer skutt utenfor parlamentet i London

Lidington sa videre at han for øyeblikket ikke kan si noe mer om saken.

BBc-journalist Laura Kuenssberg skriver på Twitter at parlamentsmedlemmer hun har snakket med, sier de hørte tre eller fire skudd.

#London Shooting outside UK Parliament, Police Officer also stabbed with Knife. pic.twitter.com/6htx2UOGCN

This is the moment UK Parliament in #London was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/ksOMoqPdnG