Mistenkt Stockholm-angriper fikk sparken fra jobben

Rakhmat Akilov kom til Sverige for å jobbe og forsørge kone og barn utenlands, men han har ifølge Expressen ikke jobbet de siste månedene.

En tidligere kollega som jobbet med Akilov i en saneringsbedrift forteller at han fikk sparken fra et stort prosjekt ettersom han sovnet på jobben.

- Da de merket at han ikke var våken, ble sjefene urolige fordi de trodde det hadde skjedd ham noe. Vi jobber med asbest, og det er ikke et miljø å sovne i, sier han til avisen. Kollegaen traff 39-åringen igjen for en måneds tid siden, og spurte om han jobbet igjen.

- Nei, jeg bare røyker og sover, svarte han.

Akilov skal i avhør ha tilstått terroren der fire personer ble drept, ifølge Expressen og andre svenske aviser. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.