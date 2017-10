Moderaterna skjerper egen innvandringspolitikk

Vil stille strengere krav til asylsøkere.

For to uker siden fikk sveriges nest største parti, Moderaterna (M), ny leder i Ulf Kristersson.

53-åringen ble enstemmig valgt på et ekstraordinært møte etter at Anna Maria Kinberg (47) i august trakk seg som partiets leder etter krisemålinger og misnøye i partiet. Hun ble blant annet anklaget for å være utydelig.

Nå er partiet på vei oppover på målingene igjen, og det jobbes med å være tydelige på Moderaterna skal stå for.

Da partiledelsen og 200 delegater skulle stake ut en politisk kurs for framtiden denne helgen, ble det banket igjennom en kraftig skjerpet innvandringspolitikk, skriver svenske Expressen.

- Endelig slutter vi med hykleriet i svensk innvandringspolitikk, sa riksdagsmedlem for partiet, Hanif Bali før debatten, skriver avisen.

Skjerpingen innebærer blant annet at de vil gjøre dagens midlertidige, strenge asylregler - som har som mål at det skal komme færre asylsøkere til Sverige - permanent.

- Sverige trenger en innvandringspolitikk som fungerer og er langsiktig. Vi har de siste årene blitt minnet på at den politikken vi har i dag ikke har fungert godt nok, og ført til en del problemer, sier partiets migrasjonspolitiske talsperson, Johan Forssell til Aftonbladet.

- Sverige har forandret seg

Han mener vedtakene partiet nå har gjort, er nødvendige.

- Det er en stor forandring, selv om det stammer fra samme ideer og tanken om at det skal være humant. Men Sverige har forandret seg. Vi har fortsatt titusener av mennesker som er innskrevet hos migrationsverket og store integreringsproblemer.

Johan Forssell

Allerede etter valgnederlaget i 2014 begynte Moderaterna å jobbe med egen innvandringspolitikk. Partiet hadde mistet mange velgere til innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD).

Vil innføre språktest

Språk- og kunnskapstest før man får innvilget svensk statsborgerskap er et av vedtakene partiet nå har gjort.

I tillegg ønsker Moderaterna å innføre et kvoteflyktningsystem. Systemet går på at mennesker som man mener trenger beskyttelse, skal hentes til EU, og fordeles mellom de ulike landenes nasjonale flyktningkvoter.

EU skal altså på sikt bare ta imot kvoteflyktninger, og det skal søkes om asyl fra utenfor EU.

Et annet ønske fra partiet er at det som regel skal gis midlertidige oppholdstillatelser framfor permanente. Med mindre asylsøkeren kan forsørge seg selv.

I tillegg vil partiet kjøre en hardere linje overfor personer som har fått avslag på asylsøknaden sin og som skal utvises. Blant annet for å forhindre at utviste personer går under jorden før de blir sendt ut av Sverige.

Her er noen av beslutningene Moderaternas stormøte tok om innvandring:

Krav om test i språk og samfunnskunnskap før det gis statsborgerskap.

Antallet år du må ha bodd i Sverige før du kan bli statsborger økes med to år. For flyktninger endres det dermed fra fire til seks år.

De som forsørger seg selv skal likevel kunne bli statsborgere tidligere.

Midlertidige oppholdstillatelser skal være hovedregelen. Men det skal gis permanent oppholdstillatelse hvis personen forsørger seg selv.

Det skal bli lettere å trekke tilbake det svenske statsborgerskapet dersom uriktige opplysninger eller dersom en person begår terrorangrep.

Krav om forsørging ved familieinnvandring skal skjerpes og bygge på arbeidsinntekt.

Asylsøkere skal pålegges å bo på Migrationsverkets asylboliger.

Strengere straffer for dem som oppholder seg ulovlig i landet.

EU skal på sikt bare ta imot kvoteflyktninger. Det skal søkes asyl fra utenfor EU.

Moderaterna falt kraftig på meningsmålingene tidligere i år, og det bredte seg en misnøye med daværende partileder Anna Kinberg Batra. Mange mente at en grunn til dette var at hun åpnet for samarbeid med det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna. Hun ble også kritisert for å være for utydelig.

Lørdag viste en partimåling av det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna fikk sin dårligste oppslutning siden 2015.