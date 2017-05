46-åring fikk 14 års forvaring for drap på kona

ANNONSE

Dommen er i samsvar med aktors påstand, skriver Østlendingen.

Lillian Holøien ble drept på Flisa i påsken i fjor. Mannen er i tillegg til forvaringsdommen dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til hver av Holøiens tre barn. Han er også dømt for å ha utøvd vold mot Holøien på bryllupsdagen noen måneder før drapet, slik at hun havnet på sykehus.

Mannen tilsto volden mot kona, men nektet for drapet ettersom han hevdet at han ikke hadde til hensikt å drepe henne da han utsatte henne for vold.

Retten har kommet fram til at mannen var strafferettslig tilregnelig. Forvaringsdommen har en minstetid på ni år.

