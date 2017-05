Nå åpnes dørene til den nye amerikanske ambassaden

ANNONSE

Den gamle amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate har vært amerikansk jord i nesten 60 år.

Fredag ettermiddag gikk personalet ut av dørene i det ikoniske ambassadebygget i Henrik Ibsens gate for aller siste gang.

Mandag er første arbeidsdag i den flokende nye ambassaden til USA på Huseby i Oslo. Bygningen i Henrik Ibsens gate, som ble tegnet av den finske mesterarkitekten Eero Saarinen - som for øvrig tegnet den verdenskjente Dulles-terminalen i Washington - har vært amerikansk jord i snart 60 år.

Den nye ambassaden åpner mandag 15. mai, men den offisielle åpningen er først 15. juni.

- Arbeidet med den nye amerikanske ambassaden på Huseby startet 12. mai i 2012 med Oslos ordfører Fabian Stang til stede. Fem år senere er vi stolte over å kunne vise fram en moderne, vakker og bærekraftig bygning, sier chargé d’affaires ved den amerikanske ambassaden i Oslo, Jim DeHart, til Nettavisen. Ambassaden har for tiden ingen ambassadør.

- Ambassaden i Henrik Ibsens gate ble beskrevet som et «vennskapsmonument» da den åpnet i 1959. Vi håper på å kunne ta med oss den arven videre og se på den nye ambassaden som et synlig testament på det gode og varige forholdet mellom USA og Norge, sier han.

Trengte mer plass

DeHart ramser opp en rekke grunner til hvorfor amerikanerne så seg nødt til å bygge en ny ambassade. For det første trengte de mer plass. I tillegg sier DeHart at den nye moderne ambassaden vil bidra med å effektivisere arbeidet og tilby bedre tjenester til deres besøkende. Den tredje grunnen er sikkerhet.

- Den nye ambassadens sikkerhetsnivå er på linje med amerikanske UDs sikkerhetsstandarder. Dette er viktig for menneskene som jobber der, for Oslo by og for våre naboer.

Hovedinngangen til den nye ambassaden.

Miljøhensyn

I utviklingen av den nye ambassaden har amerikanerne tatt en rekke miljømessige hensyn som blant annet å installere varmepumper. Kontorvinduene er nesten tre meter høye, mens vinduene i noen av fellesarealene er 6,7 meter høye. Dette vil gi maksimal tilgang på dagslys.

Under bakken er det installert et stort parkeringsanlegg, slik at landskapet rundt ikke blir forstyrret av en gigantisk parkeringsplass. Bare 14 prosent av hele ambassadeområdet har bygninger over bakkenivå.

Bygningen ble tegnet av amerikanske EYP Architecture & Engineering i samråd med norske Spor Arkitekter. Carol R. Johnson og Associates of Boston står bak landskapsarkitekturen i samarbeid med norske Østengen & Bergo.

Prosjektet har inkludert kontrakter til en verdi av 100 millioner dollar til norske og europeiske underentreprenører.

Sykkelparkeringen ved den nye ambassaden.

Naboprotester

Amerikanerne har siden 2000 vært på leting etter en tomt til en ny ambassade. Det var daværende byrådsleder Erling Lae (H) som foreslo å flytte ambassaden til Husebyskogen i 2002. Beboerne på Huseby var i utgangspunktet kritisk til å få den amerikanske ambassaden som nærmeste nabo.

Til høylytte naboprotester gikk forslaget om ny ambassade på Huseby gjennom bystyret i 2005. Saken ble endelig avgjort i Høyesterett i 2009, og tre år senere startet byggingen.

Den nye ambassaden ligger i Sørkedalsveien like ovenfor Smestad i Oslo.