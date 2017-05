Nå blir bilene kastet ut av Oslo - hilsen MDGs byråd Lan Marie Nguyen Berg

ANNONSE

Midt i juni innleder det rødgrønne byrådet i Oslo sin plan for å gjøre Oslo sentrum til et bilfritt område, skriver VG.

Dagens ordinære parkeringsplasser for biler, elbiler og motorsykler skal gradvis fjernes og erstattes med «bylivsaktiviteter»; sykkelstier, benker, uteservering, konserter, bordtennisbord, gatefotball, klatrestativ, basketkurv, for å nevne noe fra planene for et Bilfritt byliv.

Fjerning av parkeringsplasser er sentralt virkemiddel, og tidspunktet er nå fastsatt.

- Vi begynner midt i juni, da kommer de første pilotene med bylivstiltak og fjerning av parkeringsplasser i seks områder, blant annet her ved Oslo rådhus. Vi fjerner parkeringsplass for privatbiler trinnvis, slik at de i 2019 vil være borte fra gateplan innenfor Ring 1. Parkeringshusene vil fortsatt være tilgjengelige, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg til VG.

På spørsmål om når blir sentrum bilfritt svarer Nguyen Berg at innen utgangen av 2019 vil det være forbudt med gjennomkjøringstrafikk i sentrum.

