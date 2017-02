ANNONSE

Ifølgen varselet kan det bli svært glatt fra telemarkskysten og helt opp mot de øvre delene av fylket, skriver Telemarksavisa.

- Dette vil gi utfordringer for folk og trafikk, skriver yr.no på twitter.

Det er de spesielle temperaturforholdene som gjør at regn fryser til is på bakken.

- Farlig

Når regndråpene fryser til is med en gang de treffer bakken, kaller vi det underkjølt regn. Derfor lager underkjølt regn et isdekke over hele kjørebanen. Det gir dårlig friksjon og skaper farlige kjøreforhold.

– Selv biler med gode piggdekk risikerer å skli rundt som Bambi på isen, sier Jan Ivar Engebretsen i NAF.

– LIVSVIKTIG

Under disse vanskelige kjøreforholdene er det likevel gode piggdekk som takler det best. Likevel er det viktig å være klar over at litt slitte piggdekk også kommer til kort på dette underlaget. Faktisk er piggfrie dekk bedre enn slitte piggdekk.

– Det viktige for de som kjører i områder med saltede veier, er å vaske dekkene jevnlig med dekkrens eller sterkt blandet Zalo-vann. Saltet binder veistøv og annen skitt fra veibanen. Det gir en glatt overflate på dekkene og dårlig veigrep, sier Jan Ivar Engebretsen.