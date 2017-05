Nådde toppen av Mount Everest som den eldste kvinnen fra Europa

ANNONSE

Lisbeth Friberg fra Svelvik nådde toppen av Mount Everest klokken 10.30 lokal tid den 20. mai, skriver Svelvikposten.

59-åringen gikk alene i en gruppe med én sherpa og én guide. Hun holdt seg frisk, rask og i god form gjennom hele akklimatiseringsperioden og selve toppstøtet. Natt til 17. mai forlot de base camp med mål om toppen, og halv elleve lokal tid på lørdag nådde de toppen.

LISBETH FRIBERG fyller snart 60 år, og er med det den eldste europeiske kvinnen som har besteget Mount Everest.

Ifølge Wikipedia er Lisbeth den eldste europeiske kvinnen som noen gang har besteget Mount Everest, og den nest eldste kvinnen på verdensbasis. Japanske Tamae Watanabe er den eldste i verden, hun nådde toppen 19. mai 2012, 73 år gammel.

Store problemer med infrastrukturen på veien opp mot toppen førte til store forsinkelser for Friberg og de andre klatrerne. De fikk forlatt basen først to uker etter de var ferdig akklimatisert, og bare noen dager før sesongen var over.

De siste rapportene fra Himalaya forteller at Friberg og hennes to medhjelpere er trygt nede i den nest nederste campen og nå nærmer seg slutten av reisen seg for alvor.

Friberg dro til Himalaya for å bestige Everest og fullføre sitt femte fjell av de såkalte «seven summits», som er det høyeste fjellet på hvert kontinent. Fra før har hun besteget Elbrus (Russland), Kilimanjaro (Tanzania), Aconcagua (Argentina) og Denali (Alaska, USA).

Det er ventet at de ankommer base camp i løpet av mandag 22.mai.

Mount Everest er verdens høyeste fjell, 8.848 meter over havet. Det ligger i fjellkjeden Mahalangur Himal i Himalaya.

