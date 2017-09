NAF-undersøkelse: Nettradio bedre enn DAB

NAF har testet strømming av radio via smarttelefon på biltur og sammenlignet med DAB-radio.

– Har du AUX-inngang eller blåtann i bilen, er dette en billig og overraskende god løsning. Kostnaden kan være at du må utvide datapakken i mobilabonnementet, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I dag slukker de riksdekkende kanalene sine sendinger på FM i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus. Mange har fortsatt ikke installert DAB-adapter i bilen, men det er ikke den eneste løsningen for å få inn riksdekkende radio i bilen din fremover.

- Vi ville finne ut hvordan strømming fungerer på en biltur av ”hyttelengde”, sier Sødal.

Derfor ble brukertesten lagt til to populære utfartsårer, nemlig E6 mot Hamar og E16 mot Fagernes. Det ble brukt to biler. Den ene en 2015-modell BMW X4 med integrert DAB+-radio, og en bil der appen Norsk Bilradio for iPhone ble brukt.

- Nettradioen imponerte på turen. Den fungerte godt i de fleste tuneller og i tett skog, forteller Nils Sødal, - Faktisk hadde nettradioen færre brudd enn den integrerte DAB-radioen, fortsetter han.

Ifølge teleoperatørene bruker lyd lite datatrafikk på mobilnettet. Så selv om mange strømmer radio på 4G-nettet, vil nettet være stabilt og fint. Generelt sett er det også god mobildekning de aller fleste steder. Har man et av de billigste abonnementene er det ikke sikkert at de holder for å strømme mye radio, men kostnaden for å oppgradere datapakken er ikke avskrekkende. Bruker du nettradio i bilen en time om dagen, vil du bruke mellom 1 og 1,5 GB i måneden.

- Strømming via smarttelefonen er den klart billigste løsningen når de riksdekkende kanalene går over til DAB+, mener Nils Sødal. – Men husk for all del på trafikksikkerheten. Mobilbruk i bilen er regulert ved lov, men aller viktigst er at fikling med mobilen tar vekk oppmerksomheten fra veien. Så la mobilen hvile på bilturen, avslutter han.

