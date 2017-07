Åtte år gamle Nagham flyktet sammen med familien da krigen kom til Aleppo-provinsen i Syria for seks år siden. Siden har hun levd i et skur i utkanten av et jord i Qleiaat Akkar nord i Libanon. Foto: Nils Inge Kruhaug / NTB scanpix

Naghan (8): - Jeg vil hjelpe syke barn slik at de ikke får det vondt lenger