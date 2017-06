NASA avviser påstand om utenomjordisk liv

Stadig vekk er det noen konspirasjonsteoretikere som fremmer påstander om at NASA og myndighetene for øvrig, vet mer om utenomjordisk liv enn de er villig til å fortelle allmennheten.

Titt og ofte, gjerne med glimt i øyet, velger den amerikanske romfartsorganisasjonen å tilbakevise slike påstander. Denne gangen er det hackergruppen Anonymous som hevder å besitte informasjon om at NASA er i ferd med å kunngjøre eksistensen av utenomjordisk liv.

Se det såkalte beviset her:



De såkalte bevisene i videoen skal være basert på kommentarer fra seniorforsker i NASA, Thomas Zurbuchen, som han ga under en kongresshøring i vitenskaps- og teknologikomiteen i april måned.

NASA tilbakeviser

Nå tilbakeviser han påstanden om at NASA bærer på en hemmelighet om utenomjordisk liv.

«I motsetning til det som hevdes i noen meldinger, er det ingen kommende kunngjøring fra NASA om utenomjordisk liv,» skrev Zurbuchen på Twitter denne uken.

«Er vi alene i universet? Selv om vi ennå ikke vet svaret på dette, gjør vi framskritt med våre oppdrag som kanskje kan besvare dette fundamentale spørsmålet,» tvitret Zurbuchen i en påfølgende melding.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life.