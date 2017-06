NASA på pressekonferanse: - Vi er antakelig ikke alene

ANNONSE

NASA kunngjorde mandag at de har oppdaget 219 nye planeter ved hjelp av Kepler-teleskopet, som har til hensikt å jakte på planeter i verdensrommet. Funnene ble presentert på en pressekonferanse på NASAs forskningssenter i Silicon Valley.

Ti av de nyoppdagede planetene har riktig størrelse og temperatur til å kunne støtte liv.

De ti planetene befinner seg i den såkalte beboelige sonen (Goldilocks zone). Det innebærer at planetene er riktig posisjonert i forhold til rekkevidden til stjernen, slik at planeten har en overflatetemperatur som kan holde flytende vann.

Syv av de ti planetene som kan støtte grunnlaget for liv, går i bane rundt stjerner som ikke er helt ulike vår egen sol.

- La meg få si en ting som er viktig for oss. Er vi alene? Kanskje Kepler har indirekte fortalt oss i dag, selv om vi trenger bekreftelse, at vi antakelig ikke er alene, sier NASA-forsker Mario Perezi under pressekonferansen.

Perez er tilknyttet Kepler-oppdraget ved NASAs astrofysiske avdeling.

Kepler har allerede funnet titalls av verdener som er av interesse, til tross for at den kun har undersøkt en liten brøkdel av galaksen vår. Så langt har Kepler undersøkt 0,24 prosent av galaksen som har om lag 200 milliarder stjerner.

Kepler har hittil oppdaget 49 planeter i den såkalte beboelige sonen.

Funnene betyr ikke at planetene er bebodd, men at de kan støtte grunnlaget for liv.

Totalt har Kepler funnet drøyt 4000 mulige kandidater til planeter som kan støtte liv.

Studerte lysstyrken

Seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, Pål Brekke, forteller til Nettavisen at Kepler-teleskopet ble skutt opp i 2009, og studerte i detalj lysstyrken til cirka 150.000 stjerner i et utvalgt område av stjernehimmelen. Målet var å lete etter planeter rundt andre stjerner.

- Ved å måle lysstyrken kunne teleskopet registrere en reduksjon i mengden lys fra stjernen dersom en planet passerer foran stjernen. Det er passasjemetoden som Kepler har benyttet til å oppdage et stort antall exoplaneter (planeter utenfor vårt eget solsystem), skriver Brekke i en e-post til Nettavisen.

- I 2013 fikk teleskopet tekniske problemer, slik at det ikke lenger kunne peke i samme retning hele tiden, men en har likevel kunnet bruke teleskopet til å lete etter planeter andre steder på himmelen.

- Hvor viktig er disse nye funnene for NASA, Brekke?

- De 219 nye planetene, der ti av dem er omtrent på størrelse med jorden og i riktig avstand fra stjernen sin, viser med all tydelighet at det finnes enormt mange andre planeter i vår galakse.

- Bare for noen tiår siden trodde en at det var veldig få. Med over 4000 planetkandidater og 2335 bekreftede planeter, ser det nå mer ut som at de fleste stjerner i Melkeveien har én eller flere planeter. Katalogen over alle planeten som Kepler til nå har oppdaget, er et nyttig verktøy for å studere de ulike typer planeter, svarer Brekke.

- Øker sjansen for liv

- Øker disse funnene sjansen for at vi ikke er alene i universet?

- Det faktum at de fleste stjerner ser ut til å ha planeter rundt seg, øker jo sjansen. Men siden bare få av dem ligger i den beboelige sonen, og liv sannsynligvis bare vil kunne eksistere i en kortere periode av en stjernes liv, kan det bli vanskelig å finne andre sivilisasjoner som eksisterer «nå». I tillegg kommer enorme avstander på opptil 100.000 lysår som vil vanskeliggjøre det å kommunisere med noen om det skulle finnes intelligent liv andre steder i vår galakse. For ikke å snakke om i andre galakser, svarer Brekke.

