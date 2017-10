NATO-ekspert: - Derfor kan ikke Norge signere atomvåpenforbudet

Seniorforsker Svein Melby utelukker ikke at kjernevåpen har hatt en fredsskapende effekt.

Fredag ble Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) tildelt Nobels fredspris for 2017. ICAN var svært aktive med tilretteleggingen for FN-vedtaket om å forby atomvåpen.

Samtlige atommakter og NATO-land, inkludert Norge, stemte imot forbudet som ble vedtatt i juli. Eksperter mener årets fredspris vil bidra til å presse Norge til å signere avtalen.

ICANs leder Beatrice Fihn ber også Norge om å slutte seg til vedtaket.

Men statsminister Erna Solberg (H) sier fredag at det er uaktuelt for Norge å signere avtalen. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, er også motstander av FN-traktaten.

- Det ville vekke oppsikt i NATO-systemet om Norge signerte denne avtalen, fordi NATOs strategi som innebefatter kjernevåpnenes rolle, er en konsensussak som er så grunnleggende for alliansen, sier NATO-ekspert Svein Melby til Nettavisen.

- Må gjøres internt i NATO

- Hvis man skulle ønske å forandre på NATOs kjernevåpenstrategi, må man gjøre det ved å debattere det internt i NATO, og ikke bryte konsensus ved å signere dette FN-vedtaket. Jeg tror det vil være en kostbar politisk sak for Norge å gjøre, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

- Er det noen juridiske hindringer for at Norge kan signere denne avtalen?

- Det er ingen som kan nekte en selvstendig stat å signere denne avtalen, men det vil være politisk oppsiktsvekkende hvis Norge gjør det. Uansett hvilket regjeringsalternativ som hadde sittet ved makten, tror jeg ikke det hadde kommet på tale. Hvis Jonas Gahr Støre hadde vært statsminister, tror jeg neppe det hadde vært aktuelt politisk, selv om man som opposisjonsleder ønsker fredsprisvinneren til lykke med dagen, sier Melby.

- Norsk sikkerhetspolitikk er så sterkt basert på NATO, legger han til.

Kort tid etter kunngjøringen av fredsprisen, kritiserte Gahr Støre regjeringen for ikke å ha vært aktive nok i atomnedrustningsarbeidet. Senere på dagen sier han til NTB at det «ikke ligger noe automatikk» i at Arbeiderpartiet vil slutte seg til SVs forslag som skal fremmes i Stortinget, om at Norge skal signere avtalen.

NATO-forsker Svein Mebly

- Fredsskapende effekt

- Hvorfor er kjernevåpen så viktig for NATO-alliansen?

- Dette er en historisk sak hvor man har hatt en militær maktbalanse mellom tidligere Sovjetunionen - og senere Russland - og NATO hvor kjernevåpen har vært helt nødvendig for å balansere hverandre ut og sørge for en rimelig troverdig avskrekking.

- De fleste er ening i intensjonene og motivet her (atomvåpenfri verden red.anm.), men man skal samtidig huske på at disse forferdelige våpnene har sørget for å fryse en del konflikter, fordi muligheten for kjernevåpenkrig har ligget der. Det har bidratt til at det har vært 70 år med fred mellom stormaktene. Man skal ikke utelukke at kjernevåpen har hatt en fredsskapende effekt.

Melby sier NATO var i en tidlig fase av Den kalde krigen underlegen Sovjetunionen når det gjelder konvensjonelle våpen.

- Så dette kjernevåpenkortet var noe man brukte veldig sterkt.

