Nav innrømmer svikt: - Nå ser ting lysere ut enn noensinne

- Jeg har ikke ord for hvor mye dette betyr. Det tikker inn støttemeldinger og penger fra folk i hele landet.

Historien om Solvang har rørt tusenvis etter at iFinnmark fortalte historien om den alvorlig syke 21-åringen, som lider av infantil idiopatisk skoliose. En sykdom hvor ryggvirvelen konstant vil vri seg og gjøre ryggen s-formet. Han kan ikke løfte mer enn en halvkilo, og sliter med å stå, sitte og ligge lenge av gangen.

Han lever på fattigdomsgrensa, i en leilighet som ikke er tilpasset lidelsen hans og uten noen form for oppfølging fra det offentlige.

Fikk 90.000 på få dager

Jernstanga han som 11-åring fikk operert inn i ryggen er en dag ventet å knekke, det vil bety dødelig utfall, ifølge 21-åringen fra Hammerfest. En operasjon for å forsøke å stive opp stanga blir for risikabelt til at han tør ta sjansen.

HVA OM?: - Hva som skjer om stanga knekker? Da kommer jeg til å dø, sier Thor-Egil Solvang. Foto: Helle Østvik (iFinnmark)

Med beskjed fra Nav om at han er for frisk til å regnes som ufør, har vennene hans vært det sikkerhetsnettet han sårt trengte.

Etter at hans gode hjelpere startet en innsamlingsaksjon har det på få dager tikket inn rundt 90.000 kroner på Solvangs konto.

Når Nav nå i tillegg innrømmer at de har sviktet 21-åringen, ser nå framtiden mer lovende ut.

- Ting ser lysere ut enn noensinne. Det ser ut til at det vil løse seg, kanskje jeg kan ordne meg en bedre bolig og bli kvitt gjelda mi, sier han til Nettavisen.

- Vanskelig å bli hørt som ungdom

Han håper møtet Nav har lovet ham, gjør at han ikke lenger må være avhengig av å låne penger av venner for å ha råd til mat og det mest nødvendige.

- Jeg har utrolig gode venner. De har vært der for meg siden jeg var en liten drittunge. For meg har det betydd ekstremt mye at de har stilt opp for meg, droppet lunsjen på jobb for å kjøre meg til legetimer og handlet, båret og vasket fordi jeg ikke klarer det selv, forteller en rørt 21-åring.

GOD HJELPER: Siden i høst i fjor har Monica Zachariassen hjulpet Thor-Egil i møte med det offentlige. - Jeg er rystet, sier Zachariassen. Foto: Helle Østvik (iFinnmark)

Slik har han levd i flere år. Det var først da, Monica Zachariassen, moren til hans gode kompis, Nicolay Zachariassen, fikk vite om Solvangs situasjon, at ting begynte å skje.

- Det var gull verdt at hun ville hjelpe. Som ungdom er det vanskelig å bli hørt og komme igjennom. Spesielt alene, sier Hammerfest-boeren som flyttet i fosterhjem som 14-åring, og videre til ungdomshjem som 16-åring.

Da han ble 18 år og voksen, sto han alene på bar bakke.

- Det er klart jeg har hatt det tøft. Det er vanskelig å ikke ha råd til det aller viktigste, men vennene mine har vært enestående og kommet med mat og hjulpet meg økonomisk.

- Vil starte et liv nå

Han legger heller ikke skjul på at det tidvis har sett mørkt ut.

- Jeg har slitt mye. Det har gått opp og ned, og noen ganger har jeg hatt lyst til å gi opp, men heldigvis har jeg vennene mine som støtter meg og får meg opp igjen.

Nå tør han drømme han om framtiden.

- Jeg har et ønske om å flytte til et sted hvor det blåser mindre enn der jeg bor nå. Med kun én lunge blir det vanskelig å være ute der. Jeg vil gjerne starte et liv nå, og så klart kan jeg ikke tenke negativt.

